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Прыгали по голове и пинали в лицо девушку-таксиста ради угона Honda Fi пьяные подростки. Шокирующее видео 18+

17:42 06.12.2020
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Инцидент произошел в Новосибирске. Покатавшись на угнанном авто они не справились с управлением и угодили в сугроб. Озверевших юнцов заключили под стражу. В полиции рассказали подробности.

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В Новосибирске стая подростков жестоко избила девушку-таксиста

В Первомайском районе Новосибирска четверо подростков жестоко избили девушку-таксиста. Шокирующее видео опубликовал "Инцидент Новосибирск".

Драка произошла в ночь на 6 декабря около остановки "Гимназия №8".  На кадрах видно, что подростки прыгали по голове упавшей без движения молодой женщины и пинали ее прямо в лицо. Они пытались проникнуть в автомобиль. У них это получилось.

Четверо новосибирцев, трое из которых несовершеннолетние, подозреваются в угоне автомобиля. Об этом вечером в воскресенье, 6 декабря, "Курьер. Среда. Бердск" сообщила старший помощник руководителя  управления СКР  по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей Первомайского района, трое из которых несовершеннолетние, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

По данным следствия, 4 декабря 2020 года в ночное время 23-летний молодой человек совместно с двумя 15-летними и одним 16-летним подростками, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около продуктового магазина в Первомайском районе по улице Одоевского, с целью угона автомобиля Honda Fit, припаркованного у магазина, с силой нанесли множественные, не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля.

После чего, действуя группой лиц по предварительному сговору, они неправомерно завладели автомобилем. Непродолжительное время злоумышленники передвигались на автомобиле по Первомайскому району, а после того как, не справившись с управлением, машина въехала в сугроб, подозреваемые были задержаны сотрудниками ГИБДД.

В настоящее время по ходатайству следствия все четверым фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации управления МВД по Новосибирской области, 4 декабря в 03.10 в дежурную часть обратилась продавец магазина, расположенного на улице Одоевского, с сообщением о преступлении, совершенном в отношении покупательницы. В ночное время продажа товаров осуществляется через окно, поэтому ей удалось заметить происходящее и сообщить в полицию.

Заявительница рассказала, что около 3 часов ночи к магазину на автомобиле «Хонда Фит» подъехала женщина. Совершив покупку, она направилась к своему транспортному средству, когда к ней внезапно подошли несколько молодых людей.

По словам продавца, женщину избили, нанеся множество ударов по лицу и телу, после чего она в испуганном состоянии вместе со злоумышленниками села в свой автомобиль, который скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции для проведения неотложных действий и изъятия следов, оставленных фигурантами.

Одновременно ориентировка на автомобиль, который смогла описать свидетельница, была передана в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Новосибирска, а затем оперативно доведена до экипажей дорожно-патрульной службы, работавших в городе по обеспечению безопасности дорожного движения.

В течение часа после получения информации указанный автомобиль был замечен сотрудниками ГИБДД на улице Твардовского. Водитель, увидев патрульный автомобиль, увеличил скорость. Автоинспекторы организовали преследование, в ходе которого при помощи громкоговорящего устройства неоднократно обращались к водителю с требованием об остановке, однако тот не реагировал и продолжал движение по частному сектору Первомайского района.

В ходе преследования водитель угнанного автомобиля не справился с управлением, выехал на обочину в районе дома 40 по улице Пихтовой и был вынужден остановиться.

В салоне находились четверо молодых людей и владелица иномарки. Потерпевшей с видимыми телесными повреждениями была оказана необходимая помощь.

Подозреваемые были доставлены в Отдел полиции № 9 «Первомайский» Управления МВД России по городу Новосибирску, где была установлена их личность. Подозреваемыми оказались четверо новосибирцев в возрасте от 15 до 23 лет, ранее непривлекавшиеся к уголовной ответственности.

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Угнанный авто нашли полицейские во дворе дома

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От редакции

Настоящие звери. Изолировать таких от общества надолго?

Аноним, 06 декабря 2020 18:13
НВР:
Это НЕЛЮДИ ,я бы на месте расстрелял .им нельзя быть среди общества .представьте свою дочь или сына на месте жертвы !
), 06 декабря 2020 18:20
НВР:навсегда, расстрелять вместе с их родителями.
Аноним, 06 декабря 2020 18:43
Родители на хороших должностях 100%

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