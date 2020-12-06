Фото: поселок Кокуй Забайкальского края - в таком скотском ветхом жилье мы живем - власть на местах не слышит президента Путина

На улице дождь - у нас тоже дождь все льет с потолка, крышу не заделать в доме два этажа - 2 подьезда по 7 семей все с детьми. Полы проваливаются. 3 года назад на кухне сама провалилась, хоть не ребенок.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ирина:

Мы живем в Забайкальском крае, в Сретенском районе, поселок Кокуй. У нас дом в аварийном состоянии с 2013г. Никаких продвижений от месных властей. Говорят, подождите еще годик, еще то ссылаются местные на городские. На улице дождь - у нас тоже дождь все льет с потолка, крышу не заделать в доме два этажа - 2 подьезда по 7 семей все с детьми. Полы проваливаются. 3 года назад на кухне сама провалилась, хоть не ребенок.

У меня их трое пошла, в мэрию - руками развили и все, стены извело обои потрескались и стены, потолок, про систему сантехник. Все старое. Ванных условий у нас нет в доме, моемся в тазиках в туалете, детей моем в пластмассовой ванне на полу. Я говорю им бы так мыться - администрации и жкх!

Новости смотрим, где-то в городах поближе к Москве строят, предостовляют семьям, а мы что хуже других.

В.В.Путин как говорит, что деньги из бюджета всегда выделяются на ветхое и аварийное жилье.

Но кто в этой ситуации обманывает, кто бы видел, как мы живем - случайно увидела ваш сайт и решила с вами поделиться. Спасибо вам большое!



Мы живем в Забайкальском крае, в Сретенском районе, поселок Кокуй



Мы живем в Забайкальском крае, в Сретенском районе, поселок Кокуй



Мы живем в Забайкальском крае, в Сретенском районе, поселок Кокуй