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Фото: поселок Кокуй Забайкальского края - в таком скотском ветхом жилье мы живем - власть на местах не слышит президента Путина

18:27 06.12.2020
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На улице дождь - у нас тоже дождь все льет с потолка, крышу не заделать в доме два этажа - 2 подьезда по 7 семей все с детьми. Полы проваливаются. 3 года назад на кухне сама провалилась, хоть не ребенок.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ирина:
Мы живем в Забайкальском крае, в Сретенском районе, поселок Кокуй. У нас дом в аварийном состоянии с 2013г. Никаких продвижений от месных властей. Говорят, подождите еще годик, еще то ссылаются местные на городские. На улице дождь - у нас тоже дождь все льет с потолка, крышу не заделать в доме два этажа - 2 подьезда по 7 семей все с детьми. Полы проваливаются. 3 года назад на кухне сама провалилась, хоть не ребенок.

У меня их трое пошла, в мэрию - руками развили и все, стены извело обои потрескались и стены, потолок, про систему сантехник. Все старое. Ванных условий у нас нет в доме, моемся в тазиках в туалете,  детей моем в пластмассовой ванне на полу. Я говорю им бы так мыться - администрации и жкх!

Новости смотрим, где-то в городах поближе к Москве строят, предостовляют семьям, а мы что хуже других.

В.В.Путин как говорит, что деньги из бюджета всегда выделяются на ветхое и  аварийное жилье.

Но кто в этой ситуации обманывает, кто бы видел, как мы живем - случайно увидела ваш сайт и решила с вами поделиться. Спасибо вам большое!

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Мы живем в Забайкальском крае, в Сретенском районе, поселок Кокуй
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Мы живем в Забайкальском крае, в Сретенском районе, поселок Кокуй
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Мы живем в Забайкальском крае, в Сретенском районе, поселок Кокуй
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Мы живем в Забайкальском крае, в Сретенском районе, поселок Кокуй
ветхое жилье Забайкальский край поселок Кокуй
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