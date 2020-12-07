07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются

13:45 07.12.2020
4 5

г. Бердск, ул. Промышленная, 8. vacancy@notis.ru, т. 8(38341) 5-82-10.

% name% title

ООО «НОТИС» требуются:

• Токарь

• Заточник, шлифовщик (с опытом работы)

• Термист (с опытом работы)

• Инженер-электронщик (электрическая и мех. регулировка узлов машин)

• Слесарь механосборочных работ (металлообработка по чертежам)

• Электрогазосварщик (газорезчик)

• Инженер-конструктор (Inventor, Solid works)

• Комплектовщик, резчик металла

З/п по договоренности (средняя - 30 000 руб.)

Доставка автобусами жителей г.Бердска и Искитима.

Оплата проезда жителям г. Новосибирска. Своя столовая. Полный соц. пакет.

г.Бердск, ул.Промышленная, 8. vacancy@notis.ru т. 8(38341) 5-82-10.

на правах рекламы

вакансии Бердска ООО "НОТИС" требуются работа в Бердске
Мнение читателей
0
5
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
Анон, 26 ноября 2020 19:56
"средняя - 30 000 руб." У кого то 12000, а у кого то 100000? Видно так нужны раз только с опытом требуются.
Аноним, 01 декабря 2020 19:33
Сколько Нотис существует, столько и потребность одних и тех же специалистов, что же такая текучка?
Аноним, 01 декабря 2020 21:41
Там нет текучки, просто должно быть так, рабочие места это называется.
Аноним, 01 декабря 2020 22:28
" Аноним, 01 декабря 2020 21:41
Там нет текучки, просто должно быть так, рабочие места это называется."

Конечно нет текучки, а вас звать Нео и вы живёте в матрице при коммунизме с 2000 года...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подробный гороскоп на вторую неделю декабря с 7 по 13 число для каждого знака зодиака
14:20 07-12-2020
Подробный гороскоп на вторую неделю декабря с 7 по 13 число для каждого знака зодиака
Новая орбитальная станция России будет в разы крупнее "Мира"
14:15 07-12-2020
Новая орбитальная станция России будет в разы крупнее
Пена у рта и дрожь: Загадочная болезнь поразила более 300 человек. Ученые встревожены
14:00 07-12-2020
Пена у рта и дрожь: Загадочная болезнь поразила более 300 человек. Ученые встревожены
БердскСоздай свой бизнес под руководством бизнесмена - наставника
13:56 07-12-2020
Создай свой бизнес под руководством бизнесмена - наставника
Астропрогноз на вторник 8 декабря - Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
13:50 07-12-2020
Астропрогноз на вторник 8 декабря - Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
Планирует "грандиозный финал" в день инаугурации Байдена Трамп
13:45 07-12-2020
Планирует
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 4
13:45 07-12-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
Как повлияло на всю страну банкротство «Холидея» в Новосибирске
13:30 07-12-2020
Как повлияло на всю страну банкротство «Холидея» в Новосибирске
Розыск: Искалечил и убил прохожего неизвестный в Новосибирске
13:29 07-12-2020
Розыск: Искалечил и убил прохожего неизвестный в Новосибирске
Продолжение "Игры престолов": Дата съемок и количество серий в новом сезоне
13:20 07-12-2020
Продолжение