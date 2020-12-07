Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются

ООО «НОТИС» требуются:
• Токарь
• Заточник, шлифовщик (с опытом работы)
• Термист (с опытом работы)
• Инженер-электронщик (электрическая и мех. регулировка узлов машин)
• Слесарь механосборочных работ (металлообработка по чертежам)
• Электрогазосварщик (газорезчик)
• Инженер-конструктор (Inventor, Solid works)
• Комплектовщик, резчик металла
З/п по договоренности (средняя - 30 000 руб.)
Доставка автобусами жителей г.Бердска и Искитима.
Оплата проезда жителям г. Новосибирска. Своя столовая. Полный соц. пакет.
г.Бердск, ул.Промышленная, 8. vacancy@notis.ru т. 8(38341) 5-82-10.
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Там нет текучки, просто должно быть так, рабочие места это называется."
Конечно нет текучки, а вас звать Нео и вы живёте в матрице при коммунизме с 2000 года...