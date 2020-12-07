От какого макияжа стоит отказаться женщинам после 40 лет

Скрыть недостатки и подчеркнуть красоту кожи после 40 лет на самом деле совершенно не сложно. Одно из главных правил стилистов ‒ все линии должны идти в одном направлении, а именно вверх.

Одна из главных ошибок омолаживающего макияжа ‒ неправильное нанесение тонального средства

Какие ошибки в макияже совершают женщины после 40 лет

Одна из главных ошибок омолаживающего макияжа ‒ неправильное нанесение тонального средства. Несмотря на опыт в этом вопросе, многие женщины не знают, что чем плотнее тон, тем сильнее он подчеркивает недостатки кожи. Стоит отказаться и от нескольких средств на лице одновременно. Плотный тональный крем и пудра создадут эффект маски, который будет усугубляться ещё и морщинками.

Не лучшим решением будет и использование контуринга. Многие женщины после 40 лет прибегают к этим средствам, чтобы скорректировать поплывший овал лица. Но визажисты уверяют, что серые и коричневые оттенки придадут коже нездоровый вид и подчеркнут усталость на лице. Лучшим решением будут легкие и светлые тона, например, хайлайтер и румяна, подходящие по цветотипу. Эти средства освежат внешний вид и сделают женщину зрительно моложе.

Устаревшим приемом в макияже постепенно становится и черная подводка, особенно в антивозрастных приемах. Не нужно отказываться от любимых стрелок, достаточно заменить любимое средство. Отличной альтернативой станут карандаши или лайнеры в серых и коричневых цветах. Они подчеркнут глаза, однако создадут ощущение свежести на лице.

А вот действительно отказаться нужно от выделения нижнего века. Такой макияж хорошо подчеркивает глаза в юном возрасте, когда на веках и под ними ещё нет мимических морщинок. После 40 лет густые тени или тем более подводка под глазом испортят весь образ.



Как сделать антивозрастной макияж по совету визажистов

Скрыть недостатки и подчеркнуть красоту кожи после 40 лет на самом деле совершенно не сложно. Одно из главных правил стилистов ‒ все линии должны идти в одном направлении, а именно вверх. То есть кончики стрелок должны быть устремлены к брови, хайлайтер или румяна нужно наносить снизу вверх, по направлению к вискам.

Ещё один хороший прием ‒ делать акцент на верхней половине лица. Так будет создаваться эффект подтянутости кожи и скроется поплывший овал. Хайлайтером, подходящим под цвет кожи и весь остальной макияж, стоит выделить верхние точки на скулах, а также подчеркнуть бровь сверху и снизу.

Не стоит забывать и о бровях. Уже много лет визажисты не устают повторять ‒ тонкие ниточки не только вышли из моды, они ещё и сильно старят. Густые, ухоженные и естественные брови идут абсолютно всем. А при антивозрастном макияже ухаживать за волосками не сложно. Достаточно заполнить пробелы карандашом или тенями и зафиксировать прозрачным гелем.

Отказаться от графичности стоит во всем макияже в целом. Четкие стрелки и линии румян делают молодую девушку чуть взрослее, а вот даму бальзаковского возраста моментально старят. Вместо привычных кошачьих глаз стоит отдать предпочтение растушеванным стрелкам, легким оттенкам и сиянию кожи.

Источник: rsute.ru