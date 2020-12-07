У кого именины 7 декабря по церковному календарю?

7 декабря именины отмечают
Мужчины
|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Алексей
|от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
|Григорий
|от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
|Евгений
|от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Марк
|от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»
|Митрофан
|от древнегреческого имени Метрофанес: метер - «мать» + файно - «показывать, светить, являть»
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Симон
|в переводе с древнееврейского - «Бог услышал»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Женщины
|Августина
|женская форма от Августин, происходящего от римского императорского титула augustus - «величественный», «величайший»
|Екатерина
|от греческого имени Экатерини, происходящего от древнегреческого катарос - «чистая»
|Катарина
|форма древнегреческого имени Екатерина — «чистая»