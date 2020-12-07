06.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

У кого именины 7 декабря по церковному календарю?

05:00 07.12.2020 Фото: Pixabay
0

По церковному православному календарю 7 декабря отмечается 13 именин: 10 мужских и 3 женских.

% name% title
С праздником именинников!

7 декабря именины отмечают

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Евгений от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Марк от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»
Митрофан от древнегреческого имени Метрофанес: метер - «мать» + файно - «показывать, светить, являть»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Симон в переводе с древнееврейского - «Бог услышал»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Августина женская форма от Августин, происходящего от римского императорского титула augustus - «величественный», «величайший»
Екатерина от греческого имени Экатерини, происходящего от древнегреческого катарос - «чистая»
Катарина форма древнегреческого имени Екатерина — «чистая»
день ангела именинники именины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кого вы поздравите сегодня с именинами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМороз, ветер или снегопад? Какой будет погода 7 декабря в Бердске
06:30 07-12-2020
Мороз, ветер или снегопад? Какой будет погода 7 декабря в Бердске
У кого именины 7 декабря по церковному календарю?
05:00 07-12-2020
У кого именины 7 декабря по церковному календарю?
Что готовит 2021 год по славянскому календарю: год кричащего Петуха
05:00 07-12-2020
Что готовит 2021 год по славянскому календарю: год кричащего Петуха
Молчание работника в течение 48 часов на удаленке: можете его спокойно увольнять
04:00 07-12-2020
Молчание работника в течение 48 часов на удаленке: можете его спокойно увольнять
2021: главные правила встречи Нового года. Как встречать и что готовить
03:00 07-12-2020
2021: главные правила встречи Нового года. Как встречать и что готовить
Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года для 12 знаков зодиака
02:00 07-12-2020
Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года для 12 знаков зодиака
От какого макияжа стоит отказаться женщинам после 40 лет
01:00 07-12-2020
От какого макияжа стоит отказаться женщинам после 40 лет
2021: в каком цвете встречать Новый год?
00:30 07-12-2020
2021: в каком цвете встречать Новый год?
У российских учителей могут появиться помощники
23:30 06-12-2020
У российских учителей могут появиться помощники
Каких женщин ценят представители различных знаков зодиака
23:00 06-12-2020
Каких женщин ценят представители различных знаков зодиака