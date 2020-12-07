07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 декабря 2020 в России и мире

07:10 07.12.2020 Фото: pixabay
0

Список праздников России и мира 7 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

% name% title
День сахарной ваты - 7 декабря

• День собутыльника
• День памяти святой великомученицы Екатерины
• День любителей поспать

• День Георгиевского креста
• День кисельных девиц
• Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day)
• День инженерно-авиационной службы (ИАС) ВКС России
• День написания писем (National Letter Writing Day) - США
• День памяти жертв Спитакского землетрясения - Армения
• День сахарной ваты (National Cotton Candy Day) - США
• День местного самоуправления - Украина
• День студента - Иран
• День сожжения дьявола - Гватемала
• День памяти Пёрл-Харбор (National Pearl Harbor Day of Remembrance) - США
• День фермера - Гана
• День маленьких свечек - Колумбия
• Фестиваль вращающихся дервишей (Mevlana Festival in Konya) - Турция
• День национальных героев - Восточный Тимор
• День работников финансовых органов - Таджикистан
• День флага вооружённых сил - Индия
• Именины у Екатерины, Августы, Порфирия, Симона, Григория, Ивана, Александра, Митрофана, Евгения, Михаила, Алексея, Марка
• Катеринин день (Екатерина Санница, Катерина-жёнодавица)

Важные даты

1678 Луи Хеннепин стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.
1764 основан Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
1769 российская императрица Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия».
1877 Томас Эдисон продемонстрировал граммофон.

1934 образованы Кировская, Омская, Оренбургская области и Красноярский край.
1941 Вторая мировая война: Япония совершает нападение на Пёрл-Харбор.
1945 американский инженер и изобретатель Перси Спенсер запатентовал Микроволновую печь.
1972 запуск космического корабля «Аполлон-17», совершившего последнюю в программе «Аполлон» посадку на Луну.
1988 в Армении произошло сильнейшее землетрясение, полностью разрушившее город Спитак и унесшее 25 тысяч человек (фото)
1991 в Санкт-Петербурге создана Петровская академия наук и искусств.
2003 в РФ прошли выборы в Государственную думу 4-го созыва.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

важные даты важные события какой сегодня праздник праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какой праздник вам к душе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Покажет новогоднюю серию о Чебурашке и Крокодиле Гене в декабре "Союзмультфильм"
08:00 07-12-2020
Покажет новогоднюю серию о Чебурашке и Крокодиле Гене в декабре
7 декабря - День инженерно-авиационной службы ВКС России: Значение и история праздника
07:50 07-12-2020
7 декабря - День инженерно-авиационной службы ВКС России: Значение и история праздника
Нежные открытки с Днём Ангела Екатерины 7 декабря 2020 года
07:33 07-12-2020
Нежные открытки с Днём Ангела Екатерины 7 декабря 2020 года
Какой сегодня церковный праздник? Кому обязательно нужно подарить подарок 7 декабря 2020 года
07:20 07-12-2020
Какой сегодня церковный праздник? Кому обязательно нужно подарить подарок 7 декабря 2020 года
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 декабря 2020 в России и мире
07:10 07-12-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 декабря 2020 в России и мире
Международный день гражданской авиации отмечается 7 декабря. Традиции и история важного дня
06:50 07-12-2020
Международный день гражданской авиации отмечается 7 декабря. Традиции и история важного дня
БердскМороз, ветер или снегопад? Какой будет погода 7 декабря в Бердске
06:30 07-12-2020
Мороз, ветер или снегопад? Какой будет погода 7 декабря в Бердске
У кого именины 7 декабря по церковному календарю?
05:00 07-12-2020
У кого именины 7 декабря по церковному календарю?
Что готовит 2021 год по славянскому календарю: год кричащего Петуха
05:00 07-12-2020
Что готовит 2021 год по славянскому календарю: год кричащего Петуха
Молчание работника в течение 48 часов на удаленке: можете его спокойно увольнять
04:00 07-12-2020
Молчание работника в течение 48 часов на удаленке: можете его спокойно увольнять