Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 декабря 2020 в России и мире

• День собутыльника
• День памяти святой великомученицы Екатерины
• День любителей поспать
• День кисельных девиц
• Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day)
• День инженерно-авиационной службы (ИАС) ВКС России
• День написания писем (National Letter Writing Day) - США
• День памяти жертв Спитакского землетрясения - Армения
• День сахарной ваты (National Cotton Candy Day) - США
• День местного самоуправления - Украина
• День сожжения дьявола - Гватемала
• День памяти Пёрл-Харбор (National Pearl Harbor Day of Remembrance) - США
• День фермера - Гана
• День маленьких свечек - Колумбия
• Фестиваль вращающихся дервишей (Mevlana Festival in Konya) - Турция
• День национальных героев - Восточный Тимор
• День работников финансовых органов - Таджикистан
• Именины у Екатерины, Августы, Порфирия, Симона, Григория, Ивана, Александра, Митрофана, Евгения, Михаила, Алексея, Марка
• Катеринин день (Екатерина Санница, Катерина-жёнодавица)
Важные даты
1678 Луи Хеннепин стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.
1764 основан Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
1769 российская императрица Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия».
1877 Томас Эдисон продемонстрировал граммофон.
1941 Вторая мировая война: Япония совершает нападение на Пёрл-Харбор.
1945 американский инженер и изобретатель Перси Спенсер запатентовал Микроволновую печь.
1972 запуск космического корабля «Аполлон-17», совершившего последнюю в программе «Аполлон» посадку на Луну.
1988 в Армении произошло сильнейшее землетрясение, полностью разрушившее город Спитак и унесшее 25 тысяч человек (фото)
1991 в Санкт-Петербурге создана Петровская академия наук и искусств.
2003 в РФ прошли выборы в Государственную думу 4-го созыва.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend