Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 декабря 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 7 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День сахарной ваты - 7 декабря

• День собутыльника

• День памяти святой великомученицы Екатерины

• День любителей поспать



• День Георгиевского креста• День кисельных девиц• Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day)• День инженерно-авиационной службы (ИАС) ВКС России• День написания писем (National Letter Writing Day) - США• День памяти жертв Спитакского землетрясения - Армения• День сахарной ваты (National Cotton Candy Day) - США• День местного самоуправления - Украина• День студента - Иран• День сожжения дьявола - Гватемала• День памяти Пёрл-Харбор (National Pearl Harbor Day of Remembrance) - США• День фермера - Гана• День маленьких свечек - Колумбия• Фестиваль вращающихся дервишей (Mevlana Festival in Konya) - Турция• День национальных героев - Восточный Тимор• День работников финансовых органов - Таджикистан• День флага вооружённых сил - Индия• Именины у Екатерины, Августы, Порфирия, Симона, Григория, Ивана, Александра, Митрофана, Евгения, Михаила, Алексея, Марка• Катеринин день (Екатерина Санница, Катерина-жёнодавица)

Важные даты

1678 Луи Хеннепин стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.

1764 основан Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге

1769 российская императрица Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия».

1877 Томас Эдисон продемонстрировал граммофон.



1934 образованы Кировская, Омская, Оренбургская области и Красноярский край.1941 Вторая мировая война: Япония совершает нападение на Пёрл-Харбор.1945 американский инженер и изобретатель Перси Спенсер запатентовал Микроволновую печь.1972 запуск космического корабля «Аполлон-17», совершившего последнюю в программе «Аполлон» посадку на Луну.1988 в Армении произошло сильнейшее землетрясение, полностью разрушившее город Спитак и унесшее 25 тысяч человек (фото)1991 в Санкт-Петербурге создана Петровская академия наук и искусств.2003 в РФ прошли выборы в Государственную думу 4-го созыва.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend