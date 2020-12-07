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Молчание работника в течение 48 часов на удаленке: можете его спокойно увольнять

04:00 07.12.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Святенко объяснила, когда работодатель может уволить сотрудника на удалёнке

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Если работник не отвечает на звонки работодателя в течение двух суток, данная ситуация оформляется как прогул и работодатель имеет право уволить сотрудника

Согласно закону об удалённой работе, который Совет Федерации рассмотрит на заседании 2 декабря, работодатель может уволить сотрудника на удалёнке в таких случаях: если работник не выходит на связь в течение двух суток и если из-за смены его дислокации начинает страдать качество выполняемой им работы. Об этом в пресс-центре МИА «Россия сегодня »рассказала председатель Комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

«Прописывается, что в случае, если работник не отвечает на звонки работодателя в течение двух суток, данная ситуация оформляется как прогул и работодатель имеет право уволить сотрудника, — сообщила Святенко. — Ещё возможно увольнение, если работник поменял место дислокации, например поехал Сочи, никому об этом не сказав, и не смог, находясь на пляже, выполнять свои обязанности, и работодатель почувствовал ухудшение качества работы».

В то же время, отметила сенатор, в соглашении о временной дистанционной работе или комбинированной дистанционной работе, согласно закону, должно прописываться, сколько раз в день начальник может звонить сотруднику, в какое время, оплачивается ли мобильная связь работника, Интернет.

«Бывали случаи, когда на удалённой работе работодатели позволяли себя звонить сотрудникам в час ночи, устраивать конференции по Zoom в 3 часа утра, и нигде это не регламентировалось», — пояснила Святенко.

Ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отмечал, что время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время, независимо от того, когда это взаимодействие было.

работа удаленка Инна Святенко
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