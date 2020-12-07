Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года для 12 знаков зодиака

Если в вашей жизни и в финансовой сфере в частности всё идет наперекосяк, не отчаивайтесь. Спокойная и размеренная сила ночных светил поможет вам на этой неделе исправить ситуацию.

Астрологический прогноз поможет прожить грядущую неделю без проблем и денежных потерь

Финансовая жизнь для каждого из нас является очень важной. Астрологический прогноз поможет прожить грядущую неделю без проблем и денежных потерь. Эксперты расскажут, какова будет энергетика звезд в этой сфере.

Если в вашей жизни и в финансовой сфере в частности всё идет наперекосяк, не отчаивайтесь. Спокойная и размеренная сила ночных светил поможет вам на этой неделе исправить ситуацию. Есть семь неожиданных способов наладить жизнь. Воспользуйтесь ими, чтобы стать успешнее.

Овен

У Овнов начинается очень благоприятный период для покупок. Это будет хорошее время для покупки бытовой техники и гаджетов. В целом середина декабря станет очень удачным временем, в которое люди этого Знака смогут раскрыться как лидеры и найти в себе полезные таланты, которые в будущем можно будет монетизировать. Это благоприятный период для смены работы и поиска новых источников вдохновения. Стоит осторожнее относиться к мыслям и словам: стоит избегать запретных слов, которые способны все испортить.

Телец

Тельцам можно смело отправляться в дальние деловые и личные поездки, но для начала им стоит сделать энергетику дома чище и гармоничнее. В этом им поможет уборка и избавление от хлама в понедельник. Можно покупать путевки на отдых, билеты на самолет, поезд. Также очень полезно заниматься починкой автомобиля. Деньги лучше тратить на развлечения и на отдых — это самые лучшие вложения из всех. Опасаться стоит дачи денег взаймы и оформления кредитов. Можно открывать новый счет в банке и менять валюту.

Близнецы

Близнецам стоит бороться с негативными установками, которые мешают им добиваться желаемого. Настало время перестать думать, что успех — это что-то недостижимое, потому является прерогативой избранных людей. Успех доступен каждому. Нужно начать с веры в себя, так как без нее любая работа и любые усилия бесполезны. Вторая половина недели — идеальный период для покупки недвижимости. До среды лучше не тратиться без нужды. Это может привлечь неприятности.

Рак

Ракам лучше не работать бок о бок с мстительными людьми. Их негативная энергия может навлечь финансовые проблемы на весь коллектив. Очень повезет с 7 по 13 число всем Ракам, которые работают сами по себе. Покупки лучше отложить до воскресенья или совершить во вторник. В эти дни ночные светила будут довольно позитивными. В эти же дни можно обращаться к начальству за повышением и напоминать руководителям о невыполненных обещаниях.

Лев

Львы относятся к самым активным и энергичным Знакам Зодиака. Эта неделя станет для них невероятно продуктивной: они могут научиться чему-то новому и практически сразу применить эти знания и опыт на практике. Львам не стоит рисковать, но зато можно вкладывать деньги в образование и в получение новых эмоций. Также полезно покупать подарки второй половинке и родственникам, готовиться к новогодним праздникам. Болезненные для бюджета покупки лучше пока отложить.

Дева

Девам стоит задуматься на этой неделе о том, почему их мечты и желания не сбываются, несмотря на то, что они прикладывают к этому усилия. Наступает время самоанализа, перестройки сознания. На этой неделе представителей этого Знака может внезапно осенить новая неожиданная идея. Нужно записывать всё, что покажется важным. В четверг, пятницу и субботу большой успех ожидает представителей креативных профессий. В понедельник и вторник больше повезет тем, кто постоянно за рулем, в пути.

Весы

Понедельник станет очень непростым днем для многих Весов, поэтому им стоит воспользоваться специальными физическими упражнениями для повышения энергетики и снятия стресса. Любые решения касательно денег и работы лучше принимать на холодную голову. Нельзя поступать ветрено, потому что это может привести к финансовым потерям. Больше всего будет везти Весам, которые выполняют монотонную и тяжелую работу интеллектуального характера. В трудных ситуациях лучше действовать по наитию.

Скорпион

Скорпионов ожидает множество бытовых проблем, которые постоянно будут отвлекать их от работы. У таких неурядиц в основном духовные причины, поэтому Скорпионам нужно для начала разобраться в себе самих. Пока сознание не очистится от переживаний, не стоит принимать важных решений в финансовой сфере. Это очень плохое время для дачи денег в долг и оформления займов, кредитов. Нужно справляться своими силами и немного умерить свои желания.

Стрелец

Стрельцам стоит начать неделю с установления неперебиваемого оберега от сглаза и завистников. Дело в том, что многие токсичные и ненадежные личности станут более активными в период с 7 по 10 декабря. В конце недели также возможны проблемы с манипуляторами и обманщиками. Лучше пока не совершать покупок в интернете. Астрологи настоятельно советуют удалять спам и не открывать сомнительные СМС сообщения и сообщения в социальных сетях, не переходить по непроверенным ссылкам.

Козерог

Козероги могут потерять часть своей финансовой удачи в период с четверга по субботу. Им стоит воспользоваться тремя ежедневными ритуалами на удачу и успех. Также стоит поменьше полагаться на интуицию. Лучше прислушиваться к логике и к советам близких людей. Начало недели будет очень удачным для начала и завершения важных дел на работе, а также для плановых покупок. Для совершения приобретений Козерогам стоит пользоваться наличными. Лучше на время забыть про безналичный расчет.

Водолей

Водолеям предстоит встретиться с неприятным кармическим сценарием. Уже к середине недели ситуация стабилизируется, потому что энергетика планет и звезд станет более созидательной. Начиная со среды можно уделить время шопингу — купить новую одежду, мебель, аксессуары, подарки для близких. Один из самых полезных жизненных навыков — умение находить баланс между работой и отдыхом. Не стоит переутомляться и пропадать в офисе долгими зимними вечерами. Нужно успевать развлекаться и встречаться с друзьями.

Рыбы

Не исключено, что Рыбам придется встретиться с небольшой черной полосой в начале недели. Если вдруг в понедельник или вторник все станет плохо, им нужно будет воспользоваться тремя полезными советами, чтобы стабилизировать ситуацию в финансовой и других сферах. Астрологи и эксперты настоятельно советуют избегать необдуманных покупок и в целом пока приостановить ненужные траты. Сохранить деньги поможет осторожность.

Помните о лучших камнях для привлечения денег. Они помогут вам поднять энергетику и привлечь больше удачи в финансовой сфере. В целом это спокойная неделя, но никто не знает точно, что нам уготовила судьба, так что всегда лучше быть во всеоружии.

Источник: dailyhoro.ru