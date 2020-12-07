Что готовит 2021 год по славянскому календарю: год кричащего Петуха

Что касается денежных трат, то периодически можно баловать себя новой одеждой. Смена образа позитивно повлияет на самооценку и успехи как в бизнесе, так и в любви.

2021 год в славянском календаре должен пройти под управлением кричащего Петуха

2021 год в славянском календаре должен пройти под управлением кричащего Петуха. Народные поверья расскажут, каким будет год, как обойти проблемы в разных сферах жизни и привлечь успехи.

Славянский гороскоп включает в себя шестнадцать тотемных животных. Четырнадцатым по счету является Петух. 2021 год обещает быть в какой-то степени непредсказуемым — это негативно отразится на финансовой стороне жизни. С другой стороны, в такое время многих людей ожидают позитивные изменения в самых внезапных сферах.

Финансы и работа в 2021 году

Кричащий Петух — покровитель всех творческих личностей. Это будет идеальный год для тех, кто начинает карьеру в творческой области либо хочет существенно повысить свой доход. Не бойтесь принимать важные решения. В год Петуха усиливается интуиция людей, поэтому в трудных ситуациях стоит полагаться именно на нее.

Что касается денежных трат, то периодически можно баловать себя новой одеждой. Смена образа позитивно повлияет на самооценку и успехи как в бизнесе, так и в любви. Вкладывать средства можно в получение новых знаний и эмоций. Петух любит, когда люди делают друг другу подарки, так что не стоит скупиться на презенты для близких.

Любовь и отношения по славянскому календарю

Эксперты отмечают, что 2021 год станет идеальным временем для тех, кто находится в поисках любви. Это тотемное животное подарит уверенность в себе всем, кто хочет найти вторую половинку. Наступает благоприятное время для романтики и новых знакомств. Можно флиртовать и получать удовольствие от непродолжительных и страстных отношений.

Некоторые неурядицы могут ожидать людей, которые вместе уже много лет. Придется постоянно быть между молотом и наковальней — пытаться справиться с работой и выходящими из-под контроля отношениями. Поэтому в любви и дружбе нужно много терпения и искренности. Люди будут чувствовать фальшь и притворство, так что нужно настроиться на честность и открытость. Тогда к вам потянутся окружающие.

Настроение и здоровье в год кричащего Петуха

Очень важно уделять всему свое время. Отдых и работа должны пребывать в полной гармонии. Планировать отпуск лучше на начало лета, конец осени или начало весны. Проблемы с настроением и здоровьем могут ожидать как бездействующих людей, так и типичных трудоголиков. Помните о правиле баланса.

Важно расставаться вовремя с ненужными вещами. Как можно чаще проводите ревизию в доме, чтобы различный хлам не отравлял энергетику. Этот год, согласно славянскому календарю, станет отправной точкой в новую, более позитивную и яркую жизнь. Нужно лишь быть готовыми к изменениям. Не бойтесь встречать их на своем пути и воспринимайте их как желание Вселенной оказать помощь.

Для многих людей это будет стрессовое время, в которое иногда придется браться за сложные задачи либо встречаться с людьми, которые нас раздражают. Стоит пользоваться почаще специальными физическими упражнениями для снятия стресса. Пусть 2021 год Петуха принесет вам много радости и поможет добиться больших результатов во всех сферах.

Источник: dailyhoro.ru