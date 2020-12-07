2021: главные правила встречи Нового года. Как встречать и что готовить

Важно обратить внимание на стихию будущего года — Металл. Украшения для дома должны быть серебристыми, золотистыми, белыми или серыми. Делать дом и елку слишком яркими не стоит. Лучше все выполнить в сдержанном стиле.

Этот год пройдет в постоянной борьбе с самими собой

Приближается новый 2021 год. Эксперты предлагают ознакомиться с тем, как нужно его встречать, чтобы привлечь удачу и стать счастливее в следующие двенадцать месяцев.

Для начала следует отметить, что 2021 год — это время Белого Металлического Быка. Стихия Металла говорит о надежности и стабильности. Данная стихия помогает в значительной степени «успокоить» буйного Быка, который так и норовит сделать нас импульсивными и неосмотрительными. Этот год пройдет в постоянной борьбе с самими собой. Сделать начало 2021 года более позитивным поможет его правильная встреча.

Как встречать 2021 год Быка

Недаром говорят: как год встретишь, так его и проведешь. Данная поговорка полностью определяет то, как следует подходить к праздничному настроению. Нужно оставаться позитивными, чтобы задобрить главный символ года. Также очень важно бороться с хаосом — нужно следовать принятым планам и не менять их прямо перед праздниками.

Бык не любит шумные компании и смену обстановки, поэтому эксперты настоятельно рекомендуют встречать Новый год дома, бок о бок с родственниками и второй половинкой. Если вы узнали об этом слишком поздно и уже купили билеты и спланировали дальнюю поездку, не стоит пугаться: просто старайтесь чаще звонить близким людям и обязательно привезите им из других городов или стран подарки.

Что надевать и как украшать дом

Важно обратить внимание на стихию будущего года — Металл. Украшения для дома должны быть серебристыми, золотистыми, белыми или серыми. Делать дом и елку слишком яркими не стоит. Лучше все выполнить в сдержанном стиле.

Одежда также должна быть преимущественно белой, бежевой или серой. Любителям ярких цветов лучше использовать минимум красного. Ёлку стоит поставить в нейтральной зоне дома — где-то на пересечении комнат. Фэн-шуй не выделяет особо ни одной сферы жизни на этот Новый год.

Что готовить в новогоднюю ночь

Встречать 2021 год лучше с обилием молочных продуктов и мяса на столе. Эксперты отмечают, что много пользы принесут салаты с грибами. Очень полезными станут рыбные блюда, в том числе любимая всеми селедка под шубой.

Больших экспериментов в еде совершать не стоит. Лучше сфокусироваться на том, что вы умеете готовить лучше всего. Это может быть ночь десертов и легких блюд. Не нужно перегружать желудок и организм в этот раз. На алкоголь эксперты тоже советуют не налегать. Запивать еду можно зеленым чаем.

Большим плюсом для каждого человека будет хорошее настроение. Именно поэтому 31 декабря утром лучше воспользоваться утренней медитацией на счастливый день и удачные события, чтобы провести последний день года оптимистично. Это поможет встретить 2021 год правильно.

Источник: dailyhoro.ru