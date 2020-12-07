2021: в каком цвете встречать Новый год?

Какая цветовая гамма принесёт удачу и благополучие при встрече нового 2021 года.

Для того чтобы не разгневать Быка в первые минуты Нового года, астрологи рекомендуют придерживаться рекомендаций

В чём и в каком цвете встречать новый 2021 год, рассказали астрологи. Ведь наряд и сервировка праздничного стола помогут привлечь удачу и благополучие. Согласно Восточному календарю, под бой курантов наступит год Белого Металлического Быка. Его встреча имеет свои особенные традиции, приметы и нюансы.

Цветовая гамма для встречи 2021 года

Для того чтобы не разгневать Быка в первые минуты Нового года, астрологи рекомендуют придерживаться рекомендаций. Они основаны на традициях восточных мудрецов, которые за многие столетия сформировали своеобразные правила встречи животного-покровителя, позволяющие привлечь успех и благополучие.

С 1 января 2021 года наступит год Белого Металлического Быка. Его стихия – Земля. Для того чтобы животное проявило благосклонность, астрологи рекомендуют придерживаться определённой цветовой гаммы, как в наряде, предназначенном для встречи Нового года, так и в ёлочных игрушках и украшениях комнат.

Белый Бык благоволит следующим основным оттенкам и цветам:

белый;

серый и его оттенки, начиная от пепельного, и заканчивая графитовыми цветами;

коричневый цвет в диапазоне оттенков от песочного до шоколадного.

Кроме «главной» цветовой гаммы, животное-покровитель благосклонно относится и к дополнительным оттеночным акцентам. Среди них:

зелёная гамма. Она ассоциируется с цветом травы, которую с удовольствием ест Бык;

голубая палитра;



украшения, аксессуары и наряды с эффектом «металлик».

Астрологи предупреждают, что Быку не по нраву красный цвет и его оттенки. Поэтому при оформлении праздничного стола, и выборе новогоднего наряда, желательно избегать «раздражающую» цветовую гамму.

Не рекомендуют астрологи и хищные принты – змеиный, леопардовый или тигриный орнамент. Бык может воспринять их, как угрозу своей безопасности.

Значение цветов, которые предпочитает Бык

Белый Бык, который станет символом 2021 года, считается животным с «железным» характером и сильной волей. Он отличается трудолюбием, стабильностью и верностью.

Астрологи наделяют цветовую гамму, к которой Бык относится благосклонно, наделяют определёнными свойствами и качествами. Каждый оттенок имеет своё значение.

Так:

белый цвет символизирует чистоту и свежесть;



коричневый цвет и его оттенки – окрас самого Быка, и земли по которой он ходит;серый цвет ассоциируется с семейным благополучием;зелёный – цвет травы, которой лакомится Бык;голубой символизирует чистую воду и небо;металлик – притягивает благополучие и достаток.

Особое внимание астрологи уделяют флористическим принтам. Как любое травоядное, Бык не сможет устоять перед нежными цветами, листочками или травкой.

В каких цветах сервировать новогодний стол

Исходя из цветовой и оттеночной гаммы, к которой Белый Бык проявляет благосклонность, астрологи рекомендуют остановиться на нескольких вариантах оформления праздничного стола.

Стили сервировки:

скандинавский. Отличительные черты – белая посуда и скатерть, дополненные серебристыми столовыми приборами. Дополнительный декор – свежие еловые веточки;

кантри. Если размеры стола позволяют, то в центр ставится маленькая ёлочка. Вместо скатерти – ажурные салфетки. Вместо салатниц – глиняные горшочки. Дополнительные аксессуары – подсвечники и посуда под старину. Для атмосферы – тёплые пледы для каждого сидящего за столом;

эко-стиль. Сервировку стола гармонично дополняют поделками из природных материалов. Главные атрибуты – еловые ветки и шишки;

минимализм. Для украшения праздничного стола выбирается 2 цвета. Зачастую – чёрный и белый. Кроме сервировочных приборов стол можно украсить несколькими шишками, или маленькой ёлочкой с минимальным количеством игрушек. Всё просто и неброско.

Астрологи рекомендуют для оформления праздничного стола выбирать скатерть, посуду и салфетки той же цветовой гаммы, что и новогодние наряды. Пастельные тона, дополненные серебристыми или золотистыми предметами сервировки. Грамотное сочетание цветовой гаммы и ярких акцентов, помогут создать уютную атмосферу праздника.

Источник: 1rre.ru