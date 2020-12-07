Столкновение 2 планет в декабре 2020 года: Что можно и нельзя делать в слияние Юпитера и Сатурна, которого не было со времен Средневековья

Во время соединения планет не стоит слушаться свою интуицию, ведь эмоциональные срывы станут постоянными спутниками на любом важном и значимом пути.

В декабре 2020 года жителей Земли ожидает уникальное астрономическое явление — противостояние Юпитера и Сатурна

В декабре 2020 года жителей Земли ожидает уникальное астрономическое явление — противостояние Юпитера и Сатурна. Планеты буквально сольются в одну на ночном небе, и увидеть событие можно будет во всех уголках Земного шара.

Где и когда смотреть противостояние Юпитера и Сатурна в декабре 2020 года

В непосредственной близости на пути своего движения планеты оказываются приблизительно один раз в двадцать лет, но в 2020 году событие будет максимально особенным: расстояние между газовыми гигантами окажется меньше диаметра Луны, а потому в небе они будут выглядеть практически одной планетой.

Увидеть планеты можно будет с 16 по 26 декабря 2020 года. Самое лучшее время для наблюдения: через час после заката Солнца. Видны планету будут в западной части ночного неба. Максимальное сближение планет ожидается вечером 21 декабря 2020 года. В последний раз такое малое расстояние между Юпитером и Сатурном было в далеком 1226 году.

Наилучший обзор астрономического явления предоставится тем, кто находится в районе экватора. При этом видно слитие планет будет в любой точке земного шара. Астрономы предупредили: чем ближе к Северу находится человек, тем меньше времени у него есть на наблюдение за явлением, ведь очень быстро слившиеся планеты уйдут за горизонт.

Что означает противостояние Юпитера и Сатурна с точки зрения астрологии

Юпитер и Сатурн в астрологии являются полярно разными планетами, не имеющими ничего общего. Юпитер символизирует вдохновение и рост, а Сатурн, наоборот, несет декаданс во все сферы жизни человека. Соединение планет считается не слишком благоприятным временем для людей, которые еще не определили свой жизненный путь, не установили четкие цели и приоритеты.

Соединение планет пройдет под влиянием знака Водолея, а он больше помогать будет именно Юпитеру. Это означает, что все разрушенное и утерянное под влиянием Сатурна в период сближения планет в любом случае будет иметь позитивный результат.

Астрологи говорят о том, что соединение планет грозит миру крупными политическими и экономическими перестановками. Изначально они будут казаться кризисными, но приведут в итоге к наилучшему результату. Новые идеи и подходы, которые будут иметь успех в период соединения планет, господствовать на планете будут следующие двадцать лет. Именно в период противостояния Юпитера и Сатурна человечество может заложить фундамент своего счастливого будущего.

Уникальное противостояние планет даст толчок великим научным и техническим открытиям, новому дыханию в культуре и спорте, в других сферах жизни мирового сообщества. Причем изначально восприниматься перемены обществом будут в негативном ключе, и рассмотреть позитивные аспекты можно будет лишь тогда, когда опробованы нововведения будут на практике.

Как повлияет противостояние Юпитера и Сатурна на людей

В судьбе каждого человека противостояние Юпитера и Сатурна также не пройдет бесследно. Соединение планет заставит сомневаться в правильности принятых решений. В жизни каждого человека может появиться место спорным и конфликтным вопросам, причем второй стороной станет не другой человек, а внутренние желания и стремления.

Разум или сердце, работа или дом, личная жизнь или деловая активность — разные сферы жизни будут тянуть на себя внимание, желая встать на первый план. И грамотно расставить приоритеты, научиться красиво варьировать между возникшими трудностями, удастся далеко не каждому.

Во время соединения планет не стоит слушаться свою интуицию, ведь эмоциональные срывы станут постоянными спутниками на любом важном и значимом пути. Принимать решения важно только после долгих логических раздумий, взвешивания всех «за» и «против», и с помощью рационального подхода к сложившимся обстоятельствам.

Тем, кто давно расставил свои приоритеты, бояться негативного влияния планет в декабре 2020 года не нужно. Наоборот, люди, имеющие четкие цели, получат дополнительное вдохновение на их реализацию. Важно лишь не упустить попадающиеся под руку перспективы, и правильно понимать намеки судьбы.

Источник: 1rre.ru