Магнитные бури сегодня и на 3 дня: Прогноз солнечных волнений в декабре 2020 года

Прогноз магнитных бурь на 27 дней

По данным лаборатории Рентгеновской Астрономии Солнца ФИАН в ближайшие 3 дня, с 7 по 9 декабря геомагнитное поле будет спокойным. Значения и вероятность возникновения магнитных бурь не будут превышать 1%.

Волнения магнитосферы ожидаются 18 декабря 2020 года. И продолжатся еще и 19 декабря, набирая обороты и достигая экстремально сильных значений. В эти дни плохое самочувствие возможно не только у людей с метеочувствительностью, но и у абсолютно здоровых.