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Здоровье / Общество

Магнитные бури сегодня и на 3 дня: Прогноз солнечных волнений в декабре 2020 года

14:51 07.12.2020 Фото: lebedev.ru
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Волнения магнитосферы ожидаются 18 декабря 2020 года.

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Прогноз магнитных бурь на 27 дней

По данным лаборатории Рентгеновской Астрономии Солнца ФИАН в ближайшие 3 дня, с 7 по 9 декабря геомагнитное поле будет спокойным. Значения и вероятность возникновения магнитных бурь не будут превышать 1%.

Волнения магнитосферы ожидаются 18 декабря 2020 года. И продолжатся еще и 19 декабря, набирая обороты и достигая экстремально сильных значений. В эти дни плохое самочувствие возможно не только у людей с метеочувствительностью, но и у абсолютно здоровых.

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С 7 по 9 декабря магнитных бурь не ожидается
27 дней магнитные бури магнитные бури в декабре 2020 метеозависимость метеозависимые люди прогноз
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От редакции

Как чувствовали себя в последнюю магнитную бурю?

Аноним, 07 декабря 2020 15:04
НВР:
Очень сильно кружилась голова. Чуть-ли не падала.

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