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Продолжение "Игры престолов": Дата съемок и количество серий в новом сезоне

13:20 07.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Это будет история, начавшаяся за 300 лет событий, описанных в "Игре престолов". В приквеле расскажут о приходе Таргариенов к власти в Вестеросе.

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Это будет история, начавшаяся за 300 лет событий, описанных в "Игре престолов"

Ранее мы сообщали о том, что готовится приквел "Игры престолов", а это значит, что вскоре мир снова сможет окунуться в атмосферу культовой саги. Новые подробности по теме читайте далее в нашем материале.

Пока в Сети обсуждали актеров саги, которая уже получила интригующее название "Дом Дракона", в официальном аккаунте сериала в Твиттере были объявлены новости: съемки приквела "Игры престолов" начнутся в следующем году.

Также поклонники увидели сразу две фото концепт-арта от продюсерской команды.

Как сообщает издание Deadline, работать над приквелом будет создатель сериала писатель Джордж Мартин, а также соавтор сериала "Колония" Райан Кондал. Режиссером выступит Мигель Сапочник. Приквел романов Джорджа Мартина "Пламя и кровь" также послужит основой для сериала.

В первом сезоне, по слухам, будет 10 серий. И уже в январе после праздников будет идти работа над сценарием, а летом начнут искать актеров.

Что касается действия, то это будет история, начавшаяся за 300 лет событий, описанных в "Игре престолов". В приквеле расскажут о приходе Таргариенов к власти в Вестеросе.

Мы предвкушаем огромный ажиотаж вокруг новой киноистории. А вы ждете новинку?

Источник: hochu.ua

Игра престолов кино приквел сериал съемки Джордж Мартин Мигель Сапочник Deadline
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