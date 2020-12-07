Астропрогноз на вторник 8 декабря - Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

У Овнов 8 декабря могут возникнуть конфликтные ситуации. Которые быстро разрешатся. Это будет благоприятный день для начала нового проекта.

Близнецам нужно опасаться сплетен, а Стрельцам не нужно тратить силы на поездки

У Овнов сегодня могут возникнуть конфликтные ситуации. Которые быстро разрешатся. Это будет благоприятный день для начала нового проекта. Сегодня вам будет легко донести окружающим свою точку зрения, все ваши идеи будут восприняты с энтузиазмом, а предприятия принесут только выгоду.

Тельцам сегодня необходимо обдумать все свои планы на будущее. Возможно, вы найдете простые ответы на давно волнующие вас вопросы. Не стоит на этот день планировать покупку одежды. В личной жизни вы сможете насладиться гармонией и спокойствием. Энергии будет достаточно на весь день.

Близнецам сегодня стоит опасаться сплетен и общения с двуличными людьми. Постарайтесь не спорить и не доказывайте, во что бы то ни стало свою правоту. Срочно пересмотрите свои отношения с коллегами и деловыми партнерами, именно в этот день вы сможете найти новые подходы к людям.

Ракам сегодня нужно поберечь свои эмоциональные и материальные ресурсы, чтобы не стать «громоотводом» для окружающих. Отложите на другой день визит к начальству или ответственные встречи. Близкие заставят вас сегодня поволноваться, от вас на семью потребуются дополнительные расходы.

Этот день для Львов принесет большое удовлетворение. Возможно, в профессиональной сфере вы найдете оригинальные решения. Ваша судьба может преподнести неожиданное известие или необычный сюрприз. Сегодня вы можете сделать приятные покупки. Не бойтесь блистать, и вы обязательно добьетесь успеха.

Звезды сегодня не рекомендуют Девам длительные поездки или командировки. Постарайтесь избежать рисков и сохранить свои позиции в профессиональной сфере. С соседями или знакомыми во второй половине этого дня возможны мелкие ссоры или размолвки. Уделите особое внимание детям.

Неожиданный поворот дел заставит Весы растеряться. Не плывите против течения, постепенно вы сами разберетесь с проблемами. В этот день не стоит подписывать контракты и заключать сделки. Избегайте рискованных действий и конфликтных ситуаций. Семейные отношения будут сегодня достаточно гармоничными.

Любые перемены у Скорпионов будут благоприятными. Вы сможете удачно сменить вид деятельности, работу или переехать. В этот день вы сможете изменить свой стиль или прическу. Ваши отношения с любимым потребуют тоже изменений, самое время их сделать. Оборвите ненужные вам связи, оставьте прошлое.

У Стрельцов сегодня появится желание провести время в уединении. Ваша бурная деятельность не принесет никаких положительных результатов. Хотя, ваша жизненная энергия будет на высоте, не стоит тратить силы на прогулки или долгие поездки, не совершайте сомнительных поступков.

Козерогам сегодня судьба предоставит возможность разобраться необычным способом со своими проблемами. Будут удачными финансовые операции и деятельность в профессиональной сфере. Можете в личной жизни и в деловой сфере проявить смелость и решительность.

У Водолеев будет весьма удачный день для реализации всех планов. Благоприятный день как для работы на пользу окружающих, так и для благотворительной деятельности. Можете сегодня планировать подписание контрактов и начало новых проектов. В личной сфере у вас будет царить только гармония.

Оптимизм поможет Рыбам справиться со многими делами. Не стоит совершать необдуманные действия и рисковать, если вы хотите в этот день решить сложные задачи, то постарайтесь запланировать их на начало дня. В конце этого дня вы можете почувствовать усталость и у вас появится сильное желание побыть в одиночестве.

Источник: izvmor.ru