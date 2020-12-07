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Красота / Общество

Регина Тодоренко стала брюнеткой. Поклонники восхитились новым образом звезды

12:50 07.12.2020 Фото: instagram.com/p/CIX1DEKhptj
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Фото Тодоренко добавила в Инстаграм. В кадре она позирует в коротком наряде изумрудного цвета с ярким макияжем и темно-зелеными тенями.

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Телеведущая Регина Тодоренко поразила временной сменой имиджа

Телеведущая Регина Тодоренко приняла участие в шоу, надев темный парик.

Телеведущая Регина Тодоренко поразила временной сменой имиджа. Для шоу "Ледниковый период" знаменитость стала брюнеткой. Фото Тодоренко добавила в Инстаграм. В кадре она позирует в коротком наряде изумрудного цвета с ярким макияжем и темно-зелеными тенями. Голову звезды украшает эффектный черный парик.

Завтра будет очень горячий танец. Будем топить лед.  @romankostomarovkrs, - написала телеведущая.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Источник: ivona.bigmir.net

брюнетка волосы парик смена имиджа телеведущая шоу Регина Тодоренко Ледниковый период Instagram
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