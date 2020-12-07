3 напитка, которыми никогда нельзя запивать таблетку

Рекомендуется запивать лекарства обычной водой комнатной температуры, кипяченой или бутилированной, без газа

Узнайте, какие напитки могут ослабить или усилить действие таблеток вплоть до передозировки.

Рекомендуется запивать лекарства обычной водой комнатной температуры, кипяченой или бутилированной, без газа. Для одной таблетки берите минимум половину стакана воды. Итак, какими же напиткам категорически не стоит запивать медикаменты.

Чай

Если у вас таблетки «от сердца» и «от желудка», то врачи против того, чтобы запивать эти лекарства чаем. В чае содержится танин – активное вещество, влияющее на скорость всасывания лекарств. В каких-то случаях это приводит к перевозбуждению, например, на фоне лечения антидепрессантами, в каких-то – к ослаблению действия препарата.

Молоко

На удивление, есть мнение, что молоком даже очень рекомендуется запивать некоторые лекарства: препараты калия и витамины. Строго запрещено запивать молоком антибиотики тетрациклиновой группы и «сердечные» медикаменты.

Газировка

Сладкая газированная вода вообще вредна для организма! Она раздражает слизистую желудка, вызывает тошноту, вздутие, метеоризм. А если газировкой запить таблетку - это станет «бомбой» для желудочно-кишечного тракта. Кроме вышеперечисленных напитков, таблетки нельзя запивать: грейпфрутовым соком, кофе, алкоголем, компотом и киселями.

Источник: ivona.bigmir.net