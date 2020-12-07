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7 декабря - День инженерно-авиационной службы ВКС России: Значение и история праздника

07:50 07.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Несмотря на то, что в числе официальных праздников, отмечаемых в Вооружённых Силах России нет отдельного Дня инженерно-авиационной службы, специалисты отмечают его ежегодно 7 декабря, обращаясь к истории создания службы.

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7 декабря отмечают свой профессиональный праздник специалисты инженерно-авиационной службы (ИАС) командования Военно-воздушных сил ВКС Российской Федерации

7 декабря отмечают свой профессиональный праздник специалисты инженерно-авиационной службы (ИАС) командования Военно-воздушных сил ВКС Российской Федерации. В 2016 году ИАС отметила свой 100-летний юбилей.

Несмотря на то, что в числе официальных праздников, отмечаемых в Вооружённых Силах России нет отдельного Дня инженерно-авиационной службы, специалисты отмечают его ежегодно 7 декабря, обращаясь к истории создания службы.

Для вооружённых сил война – это время проверки на практике теорий, новых образцов техники, вооружения и даже новых родов войск. Для военной авиации Первая мировая война не стала исключением. Новый род войск: военная авиация, бурно ворвавшаяся на поля сражений, стала доказывать свои потенциальные возможности и прочно занимать место среди других родов войск.

Именно тогда оформилась структура Военно-воздушных сил, которая включила в себя собственно лётный состав, а также инженерно-технический персонал, в задачи которого входило обслуживание и обеспечение летательных аппаратов. Появление в 1912 году в структуре военной авиации должностей мотористов, а также присвоение им воинских званий в начале войны привело к тому, что 7 декабря 1916 года была создана отдельная служба, получившая первоначально название технико-эксплуатационной.

Через двадцать лет после окончания Первой мировой войны, когда в сентябре 1939 года разразится Вторая мировая, авиация станет играть очень важную, а иногда и ключевую роль в сражениях. Именно она будет заставлять с опаской всматриваться в небо солдат противника, она положит конец господству на море линейных кораблей, она же будет разрушать коммуникации, боевую технику и живую силу, как на линии фронта, так и в глубине обороны противника.

Сегодня функционирование военно-космических сил невозможно без наличия развитой системы обслуживания состоящей на вооружении техники. Эта работа и выполняется специалистами ИАС. Именно эти люди принимают поступающую в военные части новую технику, а также технику после ремонта и восстановления, проводят регулярное техническое обслуживание самолётов и вертолётов, узлов и агрегатов, систем вооружения, радиоэлектроники. Уверенность лётного состава в технике, которую они поднимают в воздух, обеспечивается именно специалистами ИАС.

Причём стоит отметить, что если первоначально специалисты службы относились к числу наземного персонала, в отличие от лётчиков, то на сегодняшний день инженерно-авиационная служба включает в свой состав, как наземный персонал, так и членов экипажей. Бортинженеры, техники, радисты, механики – это те люди, благодаря труду которых обеспечивается безопасность полётов и полноценное выполнение боевых задач лётным составом ВКС России.

Специалистов инженерно-авиационной службы готовят разные учебные заведения России, среди которых особое место занимает «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», расположенная в Воронеже.

Тесная связь лётного состава и ИАС прекрасно отражена в таких советских фильмах о Великой Отечественной войне, как «В бой идут одни старики», а также «Хроника пикирующего бомбардировщика».

Несмотря на отсутствие официальной даты, 7 декабря специалисты ИАС принимают поздравления от руководства и коллег.

Источник: calend.ru

7 декабря 2020 День инженерно-авиационной службы ВКС России история праздник ИАС ВКС России
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