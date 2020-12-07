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Что нельзя делать 7 декабря в православный праздник Святой Екатерины? Можно ли работать?

08:50 07.12.2020 Фото: pxhere.com
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В этот день запрещено мести полы чтобы не вымести из своей жизни здоровье, а из дома благополучие и достаток.

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7 декабря в народе называют днем Катерины Санницы, потому что в этот день открывали санную дорогу
Сюжет: Православные обряды
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Нежные сердечные стихи с Днем святой Екатерины 7 декабря 2020 годаЧто нельзя делать 7 декабря в православный праздник Святой Екатерины? Можно ли работать?Ещё 471 новостей

Верующие люди в этот день отмечают день памяти святой Екатерины Александрийской. Она умерла мученической смертью в 18 лет. Как вести себя правильно в этот праздник, читайте в нашем материале.

7 декабря в народе называют днем Катерины Санницы, потому что в этот день открывали санную дорогу. Молодые люди катались на санях, которые были запряжены нарядной лошадью, а дети на санках с горки.

Что нельзя делать 7 декабря в день Катерины Санницы:

1. Мести пол. В этот день запрещено мести полы М чтобы не вымести из своей жизни здоровье, а из дома благополучие и достаток. Кроме того, нельзя пользоваться пылесосом. Хотя наши прадеды и не знали о нем, но процесс уборки может привести к таким же последствиям.

2. Ссориться, злиться и спорить. Постарайтесь, чтобы этот праздник прошел в хорошем и мирном настроении. Тогда возможна вероятность благосклонности святых, и вы в ближайшем будущем встретите свою вторую половинку.

3. Стирать руками, вешать белье, поднимать тяжелые предметы. Старайтесь каждый день относиться с уважением к своему организму, но особенно это касается 7 декабря.

Источник: mk.ru

7 декабря 2020 день Катерины Санницы запреты дня святая
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