Что нужно сделать 7 декабря, чтобы выйти замуж? Что можно и нельзя делать в день покровительницы невест и браков

7 декабря чтят память великомученицы Екатерины. Святая была покровительницей невест и брака. В этот день часто проводились различные гадания и встречи для знакомства с парнями. Екатерина знала несколько языков, а также обладала замечательным ораторским талантом.
Приметы на 7 декабря
Ясная погода на Катерину – будет морозная зима.
Круги вокруг луны предвещают мороз.
Солнечные лучи пучками устремляются кверху – скоро начнется вьюга.
Маленькие звезды на небе станут приметой к тому, что скоро будет снегопад.
Если одинокая девушка увидит 7 декабря крысу, то ее мужем будет иностранец.
Екатерина по воде, то Рождество по льду.
Что можно делать 7 декабря
1. В этот день молодым девушкам, мечтающим найти достойного мужчину и выйти замуж надо молиться святой Екатерине.
Гадание на Екатерины
Девушке, которая хочет выйти замуж надо сорвать несколько листочков с разных деревьев. Одним из них должна быть яблоня. Эти листочки надо положить под подушку и утром вытащить. Если попадется яблоневый листок – замужество в следующем году не ждать.
Полночь, одинокая девушка берет чашку с "ужином", обертывает его новым полотенцем и идет к воротам "призвать судьбу" и трижды кричит: "Судьба-судьба, иди ко мне ужинать!". По народным поверьям, у одинокой девушки вскоре должен появиться парень.
Вечером нужно выйти на улицу и прислушаться в какой стороне лает собака. С какой стороны услышите лай, с той стороны и ждите жениха.
Если на вечеринках собиралось много одиноких девушек, их судьбу решали сапоги. Переставляя их по очереди, меряли дом от стола к порогу. Чей сапог выйдет за порог, та девушка первой выйдет замуж в следующем году.
Узнать о девичьей судьбе помогали символические предметы: лента и кольцо. Одна из девушек должна разложить на столе предметы и накрыть их тарелками так, чтобы никто не видел. Затем каждая по очереди подходила и поднимала одну из тарелок. Если под ней окажется лента, будет еще год в девках, если перстень, то выйдет замуж.
Что нельзя делать 7 декабря
Если вам нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день.
Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.
В старину девушки собирались на посиделки и гадали на своего будущего супруга. Но засиживаться допоздна запрещалось: как стемнело, пора идти домой.
Нельзя танцевать и устраивать шумные вечеринки. На праздничном столе не должно быть мясных или молочных блюд.
Вся пища в День Святой Екатерины постная. Традиционные блюда – каша, ржаной хлеб, суп, тушеные овощи.Не приветствуется распитие спиртных напитков.
Стоит отказаться от физической работы, включая стирку, уборку, ремонт, рукоделие.
Беременные женщины должны поберечься и больше отдыхать. По народным поверьям, это облегчит роды.
В День Екатерины не разжигают костры или камин. Существовало поверье: нельзя топить печь, чтобы “жизнь не задымилась”.
Источник: khersonline.net