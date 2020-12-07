07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Свадьба

Что нужно сделать 7 декабря, чтобы выйти замуж? Что можно и нельзя делать в день покровительницы невест и браков

10:20 07.12.2020 Фото: azbyka.ru
0

Вся пища в День Святой Екатерины постная. Традиционные блюда – каша, ржаной хлеб, суп, тушеные овощи. Не приветствуется распитие спиртных напитков.

% name% title
7 декабря чтят память великомученицы Екатерины

7 декабря чтят память великомученицы Екатерины. Святая была покровительницей невест и брака. В этот день часто проводились различные гадания и встречи для знакомства с парнями. Екатерина знала несколько языков, а также обладала замечательным ораторским талантом.

Приметы на 7 декабря

Ясная погода на Катерину – будет морозная зима.

Теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря).
Круги вокруг луны предвещают мороз.
Солнечные лучи пучками устремляются кверху – скоро начнется вьюга.
Маленькие звезды на небе станут приметой к тому, что скоро будет снегопад.
Если одинокая девушка увидит 7 декабря крысу, то ее мужем будет иностранец.
Екатерина по воде, то Рождество по льду.

Что можно делать 7 декабря

1. В этот день молодым девушкам, мечтающим найти достойного мужчину и выйти замуж надо молиться святой Екатерине.

2. Ребята в этот день должны поститься и искренне молиться, чтобы Бог дал им трудолюбивую и не ленивую жену.

Гадание на Екатерины

Девушке, которая хочет выйти замуж надо сорвать несколько листочков с разных деревьев. Одним из них должна быть яблоня. Эти листочки надо положить под подушку и утром вытащить. Если попадется яблоневый листок – замужество в следующем году не ждать.
Полночь, одинокая девушка берет чашку с "ужином", обертывает его новым полотенцем и идет к воротам "призвать судьбу" и трижды кричит: "Судьба-судьба, иди ко мне ужинать!". По народным поверьям, у одинокой девушки вскоре должен появиться парень.
Вечером нужно выйти на улицу и прислушаться в какой стороне лает собака. С какой стороны услышите лай, с той стороны и ждите жениха.
Если на вечеринках собиралось много одиноких девушек, их судьбу решали сапоги. Переставляя их по очереди, меряли дом от стола к порогу. Чей сапог выйдет за порог, та девушка первой выйдет замуж в следующем году.
Узнать о девичьей судьбе помогали символические предметы: лента и кольцо. Одна из девушек должна разложить на столе предметы и накрыть их тарелками так, чтобы никто не видел. Затем каждая по очереди подходила и поднимала одну из тарелок. Если под ней окажется лента, будет еще год в девках, если перстень, то выйдет замуж.

Что нельзя делать 7 декабря

Если вам нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день.
Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.
В старину девушки собирались на посиделки и гадали на своего будущего супруга. Но засиживаться допоздна запрещалось: как стемнело, пора идти домой.
Нельзя танцевать и устраивать шумные вечеринки. На праздничном столе не должно быть мясных или молочных блюд.
Вся пища в День Святой Екатерины постная. Традиционные блюда – каша, ржаной хлеб, суп, тушеные овощи.Не приветствуется распитие спиртных напитков.
Стоит отказаться от физической работы, включая стирку, уборку, ремонт, рукоделие.
Беременные женщины должны поберечься и больше отдыхать. По народным поверьям, это облегчит роды.
В День Екатерины не разжигают костры или камин. Существовало поверье: нельзя топить печь, чтобы “жизнь не задымилась”.

Источник: khersonline.net

7 декабря 2020 брак День святой Екатерины замужество запреты дня невеста приметы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы замужем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кредиты не пускают: Названо число невыездных из-за долгов жителей России
11:15 07-12-2020
Кредиты не пускают: Названо число невыездных из-за долгов жителей России
«Болезнь оказалось долгая, сложная и противная»: назвал возможные сроки выздоровления Тиньков
11:00 07-12-2020
«Болезнь оказалось долгая, сложная и противная»: назвал возможные сроки выздоровления Тиньков
БердскПочему людей не привлекает секс? Это нормально?
10:56 07-12-2020
Почему людей не привлекает секс? Это нормально?
Гороскоп на сегодня: прогноз Павла Глобы на 7 декабря 2020 для всех знаков зодиака
10:55 07-12-2020
Гороскоп на сегодня: прогноз Павла Глобы на 7 декабря 2020 для всех знаков зодиака
Сайт "Курьера" начал открываться во всех браузерах с грозным предупреждением об опасности содержимого. У всех так?
10:55 07-12-2020
Сайт
Сериал «Атака титанов: Финал» может выйти в двух частях
10:51 07-12-2020
Сериал «Атака титанов: Финал» может выйти в двух частях
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины: История святой
10:50 07-12-2020
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины: История святой
БердскВ кафе Бердска требуется мойщица
10:46 07-12-2020
В кафе Бердска требуется мойщица
Ушел на дистанционку каждый третий вуз России. Будут ли студенты сдавать сессию онлайн?
10:45 07-12-2020
Ушел на дистанционку каждый третий вуз России. Будут ли студенты сдавать сессию онлайн?
Когда отступит зараза: спрогнозировал сроки завершения пандемии врач
10:30 07-12-2020
Когда отступит зараза: спрогнозировал сроки завершения пандемии врач