Что нужно сделать 7 декабря, чтобы выйти замуж? Что можно и нельзя делать в день покровительницы невест и браков

7 декабря чтят память великомученицы Екатерины

7 декабря чтят память великомученицы Екатерины. Святая была покровительницей невест и брака. В этот день часто проводились различные гадания и встречи для знакомства с парнями. Екатерина знала несколько языков, а также обладала замечательным ораторским талантом.

Приметы на 7 декабря

Ясная погода на Катерину – будет морозная зима.



Теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря).Круги вокруг луны предвещают мороз.Солнечные лучи пучками устремляются кверху – скоро начнется вьюга.Маленькие звезды на небе станут приметой к тому, что скоро будет снегопад.Если одинокая девушка увидит 7 декабря крысу, то ее мужем будет иностранец.Екатерина по воде, то Рождество по льду.

Что можно делать 7 декабря

1. В этот день молодым девушкам, мечтающим найти достойного мужчину и выйти замуж надо молиться святой Екатерине.



2. Ребята в этот день должны поститься и искренне молиться, чтобы Бог дал им трудолюбивую и не ленивую жену.

Гадание на Екатерины

Девушке, которая хочет выйти замуж надо сорвать несколько листочков с разных деревьев. Одним из них должна быть яблоня. Эти листочки надо положить под подушку и утром вытащить. Если попадется яблоневый листок – замужество в следующем году не ждать.

Полночь, одинокая девушка берет чашку с "ужином", обертывает его новым полотенцем и идет к воротам "призвать судьбу" и трижды кричит: "Судьба-судьба, иди ко мне ужинать!". По народным поверьям, у одинокой девушки вскоре должен появиться парень.

Вечером нужно выйти на улицу и прислушаться в какой стороне лает собака. С какой стороны услышите лай, с той стороны и ждите жениха.

Если на вечеринках собиралось много одиноких девушек, их судьбу решали сапоги. Переставляя их по очереди, меряли дом от стола к порогу. Чей сапог выйдет за порог, та девушка первой выйдет замуж в следующем году.

Узнать о девичьей судьбе помогали символические предметы: лента и кольцо. Одна из девушек должна разложить на столе предметы и накрыть их тарелками так, чтобы никто не видел. Затем каждая по очереди подходила и поднимала одну из тарелок. Если под ней окажется лента, будет еще год в девках, если перстень, то выйдет замуж.

Что нельзя делать 7 декабря

Если вам нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день.

Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.

В старину девушки собирались на посиделки и гадали на своего будущего супруга. Но засиживаться допоздна запрещалось: как стемнело, пора идти домой.

Нельзя танцевать и устраивать шумные вечеринки. На праздничном столе не должно быть мясных или молочных блюд.

Вся пища в День Святой Екатерины постная. Традиционные блюда – каша, ржаной хлеб, суп, тушеные овощи.Не приветствуется распитие спиртных напитков.

Стоит отказаться от физической работы, включая стирку, уборку, ремонт, рукоделие.

Беременные женщины должны поберечься и больше отдыхать. По народным поверьям, это облегчит роды.

В День Екатерины не разжигают костры или камин. Существовало поверье: нельзя топить печь, чтобы “жизнь не задымилась”.

Источник: khersonline.net