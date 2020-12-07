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Гороскопы / Общество

Точные советы от Павла Глобы на неделю с 7 по 13 декабря для каждого знака отдельно

11:20 07.12.2020 Фото: pixabay.com
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В понедельник 7 декабря не нужно ничего покупать, так как приобретения будет неудачными.

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Предстоящая неделя очень благоприятная для всех представителей зодиакального круга

Предстоящая неделя очень благоприятная для всех представителей зодиакального круга. Только вот в понедельник не нужно ничего покупать, так как приобретения будет неудачными. Живите свободно, ничего не планируя.

Овны

Наступило время для осуществления планов. Выходные Овнам лучше всего провести в кругу семьи. Благоприятные дни: 9 и 11 декабря. Нужно проявить осторожность 12 декабря.

Телец

Пришло время заняться собой. Вторая половина недели идеально подходит для походов в гости и времяпрепровождения в узком кругу. Хороший день – 13 декабря.

Близнецы

Дух перемен будет витать всю неделю. Способности проявятся оригинальным образом. Выходные лучше посвятить детям. Счастливые дни: 7 и 11 декабря. Неприятный день – 8 декабря.

Рак

Возможно, появится дополнительный источник дохода. В конце недели есть шанс поссориться с любимым человеком. Выгодные дни: 8 и 9 декабря. Критический день – 12 декабря.

Лев

Всю неделю ждут интересные события. Стоит попробовать что-нибудь новенькое – это поможет продвинуться на работе и в отношениях. Позитивные дни: 10 и 11 декабря. Неудачный день – 12 декабря.

Дева

Ожидает возможность для самовыражения. Звезды рекомендуют быть активными и не бояться трудностей. Плодотворные дни: 12 и 13 декабря. Негативный день – 11 декабря.

Весы

Все будет идти не так, как планировалось. Советы окружающих помогут исправить ситуацию. Нужно быть готовым пойти на компромисс. Благоприятные дни: 8 и 11 декабря. Несчастливый день – 7 декабря.

Скорпионы

Поставьте в приоритет работу для достижения результата. Во второй половине недели следите за словами, чтобы не попасть впросак. Положительные дни: 7 и 13 декабря. Неблагополучный день – 9 декабря.

Стрелец

Самое время заняться творчеством и раскрыть таланты детей. В середине недели устройте изысканный ужин. В выходные рекомендуется активный отдых. Удачные дни: 7 и 12 декабря. Незадачливый день – 11 декабря.

Козерог

Звезды советуют заняться домом, а также попытать счастья в лотерею. Выходные посвятите отдыху, постарайтесь не переутомляться. Хорошие дни: 8 и 9 декабря. Критический день – 13 декабря.

Водолей

Больше проводите время с любимыми и близкими людьми. Делитесь хорошим настроением с окружающими. В выходные можно сесть на диету. Счастливые дни: 10 и 11 декабря. Негативный день – 9 декабря.

Рыбы

В делах предвидится удача. В среду возникнут домашние проблемы, помогут родные. В выходные организуйте семейный праздник. Благоприятные дни: 12 и 13 декабря. Негативный день – 11 декабря.

Источник: mk.ru

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