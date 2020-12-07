Замечательные поздравления с Днем Гражданской Авиации 7 декабря 2020 в стихах и прозе

В СССР днем зарождения гражданской авиации можно считать 9 февраля 1923 года, когда было подписано постановление об учреждении Совета по гражданской авиации.

С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года

Международный день гражданской авиации отмечается каждый год 7 декабря, начиная с 1994 года в день учреждения Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO). Основанием для празднования этого дня стала 50-я годовщина принятия Конвенции о международной гражданской авиации, на основании которой и была организована ICAO. Цель этого праздника заключается в привлечении внимание к успехам гражданской авиации. При поддержке Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире правительства и международные организации предпринимают различные шаги, касающиеся чествования в этот день работников гражданской авиации. В СССР днем зарождения гражданской авиации можно считать 9 февраля 1923 года, когда было подписано постановление об учреждении Совета по гражданской авиации.

***

Гражданской авиации —



Всемирное ура!Желаем всем работникамМы счастья и добра,

Удачи, крыльев от любви,

Простора для мечты,

Достатка в доме, а в семье —

Сердечной теплоты,

Здоровья, долголетия.



И пусть ваш самолетНи на работе, ни в судьбеНисколько не трясет.

***

Пускай взлетают самолеты

Всегда красиво и легко!

Пусть подымают их пилоты

Над облаками высоко!

Желаю вам с аэропорта

Покой все время ощущать,

А на борту — тепла, комфорта,

Чтоб наслаждение получать!

Желаю мира и порядка

И на борту, и за бортом!

Пусть будет мягкою посадка

На нужный вам аэродром!

***

Поздравляю с Международным днём гражданской авиации. Пусть всегда будет чистое небо, исправная стальная птица, лётная погода, отменный опыт, довольные пассажиры, удачные взлёты, благополучные посадки, счастливые дни и в целом вся жизнь.

***

Первым делом, первым делом, вы, пилоты,

Ну, а всякое неважное потом.

Разогнались в небе синем самолёты.

Авиация! Вас с праздничным деньком!

Пусть ревут моторы непрерывно,



Главное, на взлётной полосеСамолёты пусть взлетают мирно,Возвращаются все также, без проблем.

Мы желаем только жизни светлой,

И удачу на своё крыло,

Всем, кто любит небо беззаветно,

Чтобы фантастически везло.

***

Вам, властители небес,

Нынче все овации.

Празднуем сегодня день

Славной авиации.

Пусть всегда вас небо манит,

Вдохновение вверх несет,

Пусть красивым и успешным

Будет каждый ваш полет.

Пусть всегда дорогой к счастью

Будет взлета полоса,

Пусть хранят вас от ненастья

Своей силой Небеса.

***

В день авиации гражданской

Желаю жизни без хлопот,

Чтобы удачною посадкой



Кончался каждый твой полет.

Чтоб небо мягко обнимало,

И не пугала высота,

Во всем везло, всего хватало,

И сердце грела доброта!

***

Поздравляем всех пилотов,

Техников и стюардесс,



Всех кто делает приятным,И комфортным — каждый рейс.

Поздравляем вас ребята,

Пусть работа принесет,

Только радость и зарплату,

И счастливым был полет!

***

Авиации гражданской



День Международный.Будет путь пускай воздушныйСветлым и свободным.

Всем, кто занят в этой сфере

Счастья я желаю.

С вашим днем, владыки неба,

Всех вас поздравляю.

***

В День гражданской авиации

Желаю сил, терпения,

Пусть бережет вас небо

И дарит вдохновение.

Летите к целям значимым,

Парите над мечтой,

Желаю вам удачи

В работе непростой.

***

С днем гражданской авиации

Летят сегодня поздравления,

Держать в руках штурвал желаю

Я вам без страха и сомнения.

Пусть покорится высота,

Пусть небо будет благосклонным,

В профессию свою желаю



Я быть безудержно влюбленным.

Успехов вам, добра и счастья,

Высоких взлетов и побед,

Достойной, значимой зарплаты,

Здоровья вам и долгих лет.

***

Желаем взлетов и посадок вам удачных,

Чтоб приземлялись с легкостью пера!



Вы асы в своем деле, однозначно,А значит вам кричим сегодня мы «ура»!

От всей души желаем летной вам погоды,

Пусть вас в карьере ждет большой успех,

Чтобы всегда, в любое время года,

Вы двигались по жизни только вверх!

Источник: pozdravok.ru