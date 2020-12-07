Замечательные поздравления с Днем Гражданской Авиации 7 декабря 2020 в стихах и прозе

Международный день гражданской авиации отмечается каждый год 7 декабря, начиная с 1994 года в день учреждения Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO). Основанием для празднования этого дня стала 50-я годовщина принятия Конвенции о международной гражданской авиации, на основании которой и была организована ICAO. Цель этого праздника заключается в привлечении внимание к успехам гражданской авиации. При поддержке Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире правительства и международные организации предпринимают различные шаги, касающиеся чествования в этот день работников гражданской авиации. В СССР днем зарождения гражданской авиации можно считать 9 февраля 1923 года, когда было подписано постановление об учреждении Совета по гражданской авиации.
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Гражданской авиации —
Желаем всем работникам
Мы счастья и добра,
Удачи, крыльев от любви,
Простора для мечты,
Достатка в доме, а в семье —
Сердечной теплоты,
Здоровья, долголетия.
Ни на работе, ни в судьбе
Нисколько не трясет.
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Пускай взлетают самолеты
Всегда красиво и легко!
Пусть подымают их пилоты
Над облаками высоко!
Желаю вам с аэропорта
Покой все время ощущать,
А на борту — тепла, комфорта,
Чтоб наслаждение получать!
Желаю мира и порядка
И на борту, и за бортом!
Пусть будет мягкою посадка
На нужный вам аэродром!
***
Поздравляю с Международным днём гражданской авиации. Пусть всегда будет чистое небо, исправная стальная птица, лётная погода, отменный опыт, довольные пассажиры, удачные взлёты, благополучные посадки, счастливые дни и в целом вся жизнь.
***
Первым делом, первым делом, вы, пилоты,
Ну, а всякое неважное потом.
Разогнались в небе синем самолёты.
Авиация! Вас с праздничным деньком!
Пусть ревут моторы непрерывно,
Самолёты пусть взлетают мирно,
Возвращаются все также, без проблем.
Мы желаем только жизни светлой,
И удачу на своё крыло,
Всем, кто любит небо беззаветно,
Чтобы фантастически везло.
***
Вам, властители небес,
Нынче все овации.
Празднуем сегодня день
Славной авиации.
Пусть всегда вас небо манит,
Вдохновение вверх несет,
Пусть красивым и успешным
Будет каждый ваш полет.
Пусть всегда дорогой к счастью
Будет взлета полоса,
Пусть хранят вас от ненастья
Своей силой Небеса.
***
В день авиации гражданской
Желаю жизни без хлопот,
Чтобы удачною посадкой
Чтоб небо мягко обнимало,
И не пугала высота,
Во всем везло, всего хватало,
И сердце грела доброта!
***
Поздравляем всех пилотов,
Техников и стюардесс,
И комфортным — каждый рейс.
Поздравляем вас ребята,
Пусть работа принесет,
Только радость и зарплату,
И счастливым был полет!
***
Авиации гражданской
Будет путь пускай воздушный
Светлым и свободным.
Всем, кто занят в этой сфере
Счастья я желаю.
С вашим днем, владыки неба,
Всех вас поздравляю.
***
В День гражданской авиации
Желаю сил, терпения,
Пусть бережет вас небо
И дарит вдохновение.
Летите к целям значимым,
Парите над мечтой,
Желаю вам удачи
В работе непростой.
***
С днем гражданской авиации
Летят сегодня поздравления,
Держать в руках штурвал желаю
Я вам без страха и сомнения.
Пусть покорится высота,
Пусть небо будет благосклонным,
В профессию свою желаю
Успехов вам, добра и счастья,
Высоких взлетов и побед,
Достойной, значимой зарплаты,
Здоровья вам и долгих лет.
***
Желаем взлетов и посадок вам удачных,
Чтоб приземлялись с легкостью пера!
А значит вам кричим сегодня мы «ура»!
От всей души желаем летной вам погоды,
Пусть вас в карьере ждет большой успех,
Чтобы всегда, в любое время года,
Вы двигались по жизни только вверх!
Источник: pozdravok.ru