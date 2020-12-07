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Химчистка демисезонных и зимних вещей в ателье "Людмила" и химчистке "Чайка"

08:15 07.12.2020 Фото: Чайка
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Наше ателье специализируется по работе с мехом, кожей, дубленочными материалами, а также с тканью.

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Выполним любой вид работ с вашей верхней одеждой

Химчистка демисезонных и зимних  вещей в ателье "Людмила"!

Выполним любой вид работ с вашей верхней одеждой

перешив

пошив

тонировка

реставрация

химчистка.

Источник: Раздел Химчистка Чайка на сайте Весь Бердск

ателье ремонт вещей химчистка в Бердске Химчистка Чайка
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