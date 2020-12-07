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Красота

"Тонус-клуб" решит проблему апельсиновой кожи. Скажем целлюлиту: нет!

09:44 07.12.2020 Фото: Тонус-клуб
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С "Тонусом" желаемая фигура станет реальностью!

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С "Тонусом" желаемая фигура станет реальностью

Целлюлит - проблема, которая волнует большинство женщин. К сожалению, один раз и навсегда от него избавиться невозможно. Лишь регулярно воздействуя на причины возникновения целлюлита Вы можете поддерживать кожу ровной и красивой.

В наших клубах в решении этой женской проблемы с эффектом Вам помогут:

роликовый тренажер (разбивает жир, выравнивает кожу),

виброплатформа (улучшает лимфоток, кровоток),

вакуумный тренажер и инфракрасные штаны (улучшают кровообращение в недоступных обычному воздействию слоях подкожно-жировой клетчатки),

прессотерапия (выводит лишнюю жидкость, уменьшает отеки).

С "Тонусом" желаемая фигура станет реальностью!

Все подробности по телефонам:

310-44-70 (г. Бердск, ул. Первомайская, 19)

286-10-82 (Академгородок, ул. Российская, 21)

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами

Источник: Раздел «Тонус-клуба» на сайте Весь Бердск

красивая кожа похудение в Бердске прессотерапия  целлюлит «Тонус-клуб»
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