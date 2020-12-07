О чем нужно помолиться 7 декабря в День святой великомученицы Екатерины? Молитва и традиции дня святой покровительницы

Великомученица Екатерина еще называлась в народе Женодавица, как покровительница незамужних девушек и невест, а также брака. Кроме того святая Екатерина заботится о беременных и считается первой помощницей рожениц, ее можно попросить о легких родах.

Екатерина Александрийская проживала в конце ІІІ – начале IV века в Египте

Узнай, о чем молиться святой Екатерине, что можно и нельзя делать в этот день.

Сегодня, 7 декабря, встречай очередной церковный праздник – День памяти великомученицы Екатерины. Мы расскажем об истории, традициях и приметах этого дня, а также как правильно молиться святой великомученице Екатерине и в чем она помогает.

Житие великомученицы Екатерины

Екатерина Александрийская проживала в конце ІІІ – начале IV века в Египте. Она обладала необыкновенной красотой, вела богоугодную жизнь, была мудрой и образованной девушкой, т.к. изучала творения писателей, историков, философов, мудрецов древности, а также сочинения знаменитейших врачей. Кроме того Екатерина знала многие языки и владела ораторским и диалектическим искусством. По преданию после обряда крещения произошло мистическое обручение святой Екатерины. К ней во сне явился Христос и назвал невестой, вручив свое кольцо.

В период правления императора Максимина Екатерина пыталась убедить царя оставить языческих богов и обратиться в христианство. Но после безуспешных усилий Максимина заставить девушку отказаться от христианской веры и принять язычество он подверг ее многочисленным истязаниям и пыткам, которые не сломили верную христианку. Екатерина приняла мученическую смерть.

По преданию, после казни святой Екатерины ее тело чудесным образом было перенесено ангелами на вершину самой высокой горы Синая. Спустя 300 лет монахам в монастыре Преображения было видение, повинуясь которому, они поднялись на гору и нашли там нетленные мощи святой Екатерины. Останки ее тела опознали по обручальному кольцу Иисуса Христа. После обретения мощей Екатерины святая обитель получила название в ее честь – монастырь великомученицы Екатерины.

Святая великомученица Екатерина – в чем помогает

Святая Екатерина – это одна из самых почитаемых святых в христианском мире. Она покровительствует учениям и знаниям, а значит, все учащиеся и преподаватели могут просить у нее помощи в обретении знаний, просветлении разума и успеха в учебе.

Великомученица Екатерина еще называлась в народе Женодавица, как покровительница незамужних девушек и невест, а также брака. Кроме того святая Екатерина заботится о беременных и считается первой помощницей рожениц, ее можно попросить о легких родах.

Молитва Екатерине великомученице

О святая Екатерине, дево и мученице, истинная Христова невесто! Молим тя, яко нарочитую благодать, еюже предвари тя Жених твой, сладчайший Иисус, приимшую, якоже, посрамивши прельщения мучителя мудростию твоею, пятьдесят витий победила еси, и напоивши их небесным учением, ко свету истинныя веры наставила еси, тако испроси и нам, рабам твоим, оную Божию мудрость, да и мы, вся козни адскаго мучителя расторгше, мира же и плоти соблазны презревше, достойни явимся божественныя славныя веры, и к разширению святыя нашея православныя веры сосуди достойни соделаемся, и с тобою в небесней скинии Господа и Владыку нашего Иисуса Христа, со Отцем и Святым Духом, восхвалим и прославим во вся веки веков. Аминь.

Святая великомученица Екатерина – традиции дня

Незамужние девушки гадали в день великомученицы Екатерины о замужестве, о суженом и о будущей судьбе. Например, для гадания использовался кусочек хлеба, оставшийся от ужина накануне, в Митрофанов день. Его клали под подушку и ждали, кто приснится ночью. Считалось, что во сне девушкам явится будущий муж.

Молодые муж и жена в этот день должны были выходить из дома, наступив на тулуп, вывернутый наизнанку. Считалось, что этот ритуал убережет их семью от сглаза.

Еще одно название святой – Екатерина Санница. На этот период обычно приходилось начало зимнего извоза, т.к. уже устанавливался крепкий санный путь. В честь этого дня устраивались народные гуляния и катания на санях с горок. Если на реках появлялся достаточно крепкий лед, то на санках съезжали с берегов прямо на лед. Считалось, что все беды и невзгоды останутся позади полозьев.

День святой великомученицы Екатерины – приметы

Оттепель и туман на день Екатерины – морозов не будет до Варварина дня, 17 декабря.

Декабрь на Екатерину дорогу укатывает.

Екатерина на санях катит к зимнему Егорию, 9 декабря в гости.



По погоде на день святой Екатерины великомученицы предсказывали, какой будет урожай в будущем году. Если ко дню Екатерины на сухую землю лег глубокий снег и на нем образовался хороший санный путь, то в будущий год будет слабый урожай.

Источник: tochka.net