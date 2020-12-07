07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

О чем нужно помолиться 7 декабря в День святой великомученицы Екатерины? Молитва и традиции дня святой покровительницы

09:50 07.12.2020 Фото: azbyka.ru
0

Великомученица Екатерина еще называлась в народе Женодавица, как покровительница незамужних девушек и невест, а также брака. Кроме того святая Екатерина заботится о беременных и считается первой помощницей рожениц, ее можно попросить о легких родах.

% name% title
Екатерина Александрийская проживала в конце ІІІ – начале IV века в Египте
Сюжет: Православные обряды
% name% title

7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины: История святойО чем нужно помолиться 7 декабря в День святой великомученицы Екатерины? Молитва и традиции дня святой покровительницыЕщё 473 новостей

Узнай, о чем молиться святой Екатерине, что можно и нельзя делать в этот день.

Сегодня, 7 декабря, встречай очередной церковный праздник – День памяти великомученицы Екатерины. Мы расскажем об истории, традициях и приметах этого дня, а также как правильно молиться святой великомученице Екатерине и в чем она помогает.

Житие великомученицы Екатерины

Екатерина Александрийская проживала в конце ІІІ – начале IV века в Египте. Она обладала необыкновенной красотой, вела богоугодную жизнь, была мудрой и образованной девушкой, т.к. изучала творения писателей, историков, философов, мудрецов древности, а также сочинения знаменитейших врачей. Кроме того Екатерина знала многие языки и владела ораторским и диалектическим искусством. По преданию после обряда крещения произошло мистическое обручение святой Екатерины. К ней во сне явился Христос и назвал невестой, вручив свое кольцо.

В период правления императора Максимина Екатерина пыталась убедить царя оставить языческих богов и обратиться в христианство. Но после безуспешных усилий Максимина заставить девушку отказаться от христианской веры и принять язычество он подверг ее многочисленным истязаниям и пыткам, которые не сломили верную христианку. Екатерина приняла мученическую смерть.

По преданию, после казни святой Екатерины ее тело чудесным образом было перенесено ангелами на вершину самой высокой горы Синая. Спустя 300 лет монахам в монастыре Преображения было видение, повинуясь которому, они поднялись на гору и нашли там нетленные мощи святой Екатерины. Останки ее тела опознали по обручальному кольцу Иисуса Христа. После обретения мощей Екатерины святая обитель получила название в ее честь – монастырь великомученицы Екатерины.

Святая великомученица Екатерина – в чем помогает

Святая Екатерина – это одна из самых почитаемых святых в христианском мире. Она покровительствует учениям и знаниям, а значит, все учащиеся и преподаватели могут просить у нее помощи в обретении знаний, просветлении разума и успеха в учебе.

Великомученица Екатерина еще называлась в народе Женодавица, как покровительница незамужних девушек и невест, а также брака. Кроме того святая Екатерина заботится о беременных и считается первой помощницей рожениц, ее можно попросить о легких родах.

Молитва Екатерине великомученице

О святая Екатерине, дево и мученице, истинная Христова невесто! Молим тя, яко нарочитую благодать, еюже предвари тя Жених твой, сладчайший Иисус, приимшую, якоже, посрамивши прельщения мучителя мудростию твоею, пятьдесят витий победила еси, и напоивши их небесным учением, ко свету истинныя веры наставила еси, тако испроси и нам, рабам твоим, оную Божию мудрость, да и мы, вся козни адскаго мучителя расторгше, мира же и плоти соблазны презревше, достойни явимся божественныя славныя веры, и к разширению святыя нашея православныя веры сосуди достойни соделаемся, и с тобою в небесней скинии Господа и Владыку нашего Иисуса Христа, со Отцем и Святым Духом, восхвалим и прославим во вся веки веков. Аминь.

Святая великомученица Екатерина – традиции дня

Незамужние девушки гадали в день великомученицы Екатерины о замужестве, о суженом и о будущей судьбе. Например, для гадания использовался кусочек хлеба, оставшийся от ужина накануне, в Митрофанов день. Его клали под подушку и ждали, кто приснится ночью. Считалось, что во сне девушкам явится будущий муж.

Молодые муж и жена в этот день должны были выходить из дома, наступив на тулуп, вывернутый наизнанку. Считалось, что этот ритуал убережет их семью от сглаза.

Еще одно название святой – Екатерина Санница. На этот период обычно приходилось начало зимнего извоза, т.к. уже устанавливался крепкий санный путь. В честь этого дня устраивались народные гуляния и катания на санях с горок. Если на реках появлялся достаточно крепкий лед, то на санках съезжали с берегов прямо на лед. Считалось, что все беды и невзгоды останутся позади полозьев.

День святой великомученицы Екатерины – приметы

Оттепель и туман на день Екатерины – морозов не будет до Варварина дня, 17 декабря.
Декабрь на Екатерину дорогу укатывает.
Екатерина на санях катит к зимнему Егорию, 9 декабря в гости.

По погоде на день святой Екатерины великомученицы предсказывали, какой будет урожай в будущем году. Если ко дню Екатерины на сухую землю лег глубокий снег и на нем образовался хороший санный путь, то в будущий год будет слабый урожай.

Источник: tochka.net

День святой великомученицы Екатерины история молитва приметы святая традиции
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

О чем помолитесь сегодня святой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кредиты не пускают: Названо число невыездных из-за долгов жителей России
11:15 07-12-2020
Кредиты не пускают: Названо число невыездных из-за долгов жителей России
«Болезнь оказалось долгая, сложная и противная»: назвал возможные сроки выздоровления Тиньков
11:00 07-12-2020
«Болезнь оказалось долгая, сложная и противная»: назвал возможные сроки выздоровления Тиньков
БердскПочему людей не привлекает секс? Это нормально?
10:56 07-12-2020
Почему людей не привлекает секс? Это нормально?
Гороскоп на сегодня: прогноз Павла Глобы на 7 декабря 2020 для всех знаков зодиака
10:55 07-12-2020
Гороскоп на сегодня: прогноз Павла Глобы на 7 декабря 2020 для всех знаков зодиака
Сайт "Курьера" начал открываться во всех браузерах с грозным предупреждением об опасности содержимого. У всех так?
10:55 07-12-2020
Сайт
Сериал «Атака титанов: Финал» может выйти в двух частях
10:51 07-12-2020
Сериал «Атака титанов: Финал» может выйти в двух частях
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины: История святой
10:50 07-12-2020
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины: История святой
БердскВ кафе Бердска требуется мойщица
10:46 07-12-2020
В кафе Бердска требуется мойщица
Ушел на дистанционку каждый третий вуз России. Будут ли студенты сдавать сессию онлайн?
10:45 07-12-2020
Ушел на дистанционку каждый третий вуз России. Будут ли студенты сдавать сессию онлайн?
Когда отступит зараза: спрогнозировал сроки завершения пандемии врач
10:30 07-12-2020
Когда отступит зараза: спрогнозировал сроки завершения пандемии врач