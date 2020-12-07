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Главная молитва Святой Екатерине Великомученице 7 декабря 2020 года. Она помогает найти свое семейное счастье и любовь

08:20 07.12.2020 Фото: pravmir.ru
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Молитва Святой Екатерине о замужестве считается одной из самых сильных и эффективных молитв, которые помогли множеству верующих людей обзавестись своей второй половинкой.

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Молитвы Святой Екатерины Великомученицы
Сюжет: Православные обряды
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Найти настоящую, искреннюю любовь, выйти замуж, мысли о ребенке и о создании своей семьи. Об этом тайно мечтает каждая одинокая представительница женского пола. А православная вера и церковь полностью их поддерживают в таких желаниях. Все дело в том, что по канонам православной церкви мирской человек может придерживаться благочестивого образа жизни, только будучи семейным. Семья — малая церковь.

Именно поэтому никогда не стоит молодым девушкам мечтать о женихе или читать молитвенное обращение с целью найти единственного спутника по жизни. К тому же есть специальные иконы и сильные молитвы, которые помогают в этом. Например, молитва Святой Екатерине о замужестве считается одной из самых сильных и эффективных молитв, которые помогли множеству верующих людей обзавестись своей второй половинкой.

Молитва Святой Екатерине

Почему христиане обращаются к ней? Мученица Екатерина родилась IV веке и была дочерью правителя. С раннего возраста можно было заметить, что девочка растет очень умной и необычайно красивой. Когда она выросла, то стала на путь к вере Господней.

Однажды ее увидел император и влюбился в девушку. Но Екатерина отказала правителю. За такую дерзость Максимин пленил мученицу и очень долго ее пытал. Но и это не сломало великомученицу. После очередного отказа правитель отдал приказ казнить ее на центральной площади города.

Молитва Екатерине Великомученице, в чем помогает?

защищает от ошибок, которые могут стоит человеку жизни;
защищает от опасностей;
женщинам найти смысл жизни и умиротворение;
способствует сохранить семью и благополучие в доме;
тем, кто стремиться узнать новое или изучить что-то;

в юридических делах;
найти вторую половинку и с замужеством;
защищает в период беременности и при родах (помогают молитвы о здравии новорожденного ребенка).

Такими молитвенными словами Вы можете обратиться к святой за помощью:

«Дева прекраснейшая, мудрая, пречудная, святая великомученица Екатерина! Всю эллинскую мудрость совершенно изучивши, ораторское искусство и философию, и врачебную науку хорошо узнав, просвещения большего ты возжелала, уверовав же во Христа, в видении узрела Предвечного Младенца на руках Его Пречистой Матери, даровавшего тебе перстень бессмертного обручения с ним. Лютые затем муки претерпев, тяжкие удары и жестокие раны, и мрак темничный, и членов раздробление на колесах, силою Христовою ты от всего этого исцелена была.

На казнь же идя, так молилась ты, великомученица преславная: «Господи, Иисусе Христе! Тех, елицы призовут мною всесвятое имя Твое, исполнит во благих прощение всего, еже на потребу им, да от всех воспевается величие Твое во веки».

Женам, мучимым болезнями рождения и на помощь тебя призывающим, заступление являя ты, Екатерина святая; поэтому и иных с любовью и благоговением молящихся тебе, и с верою теплою, и слезами от всего сердца прибегающих к тебе жен, не отринь, поспеши им на помощь и освободи их от трудных родов, чтобы родивши детей, оне в страхе Божием воспитывали их, благодаря тебя, Екатерина преславная, за помощь, явленную им, и славя за тебя Бога, со всем домом их. Аминь».

Храни Вас Господь!

Источник: ikona-i-molitva.info

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