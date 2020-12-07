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С Днем Гражданской Авиации оригинальные открытки в праздник 7 декабря 2020 года

08:33 07.12.2020 Фото: fresh-cards.ru
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В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/51/33) провозгласила 7 декабря Международным днём гражданской авиации.

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С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года

Открытки на День Гражданской Авиации.

День Гражданской Авиации России отмечается 9 февраля, в Беларуси - 5 ноября, а в мире - 7 декабря. В этот день свой профессиональный праздник отмечают мирные летчики и пилоты, курсанты летных училищ, стюарды и стюардессы, обслуживающий персонал, а также работники аэропортов и авиакомпаний. Им дарят красивые поздравления и памятные сувениры.

На сайте можно бесплатно скачать красивые открытки с Днём Гражданской Авиации России, Беларуси, Украины и картинки поздравления с Международным Днем Гражданской Авиации в стихах и прозе, с веселыми и добрыми пожеланиями или без текста в виде тематических изображений и иллюстраций. % name% title

С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года

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С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года
% name% title
С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года
% name% title
С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года
% name% title
С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года
% name% title
С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года
% name% title
С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года
% name% title
С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года
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С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года

Источник: fresh-cards.ru

7 декабря 2020 День Гражданской Авиации открытки праздник самолет
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