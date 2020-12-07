С Днем Гражданской Авиации оригинальные открытки в праздник 7 декабря 2020 года

С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года

Открытки на День Гражданской Авиации.

День Гражданской Авиации России отмечается 9 февраля, в Беларуси - 5 ноября, а в мире - 7 декабря. В этот день свой профессиональный праздник отмечают мирные летчики и пилоты, курсанты летных училищ, стюарды и стюардессы, обслуживающий персонал, а также работники аэропортов и авиакомпаний. Им дарят красивые поздравления и памятные сувениры.

На сайте можно бесплатно скачать красивые открытки с Днём Гражданской Авиации России, Беларуси, Украины и картинки поздравления с Международным Днем Гражданской Авиации в стихах и прозе, с веселыми и добрыми пожеланиями или без текста в виде тематических изображений и иллюстраций.

С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года

С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года

С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года

С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года

С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года

С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года

С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года

С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года

С Днем гражданской авиации - 7 декабря 2020 года

Источник: fresh-cards.ru