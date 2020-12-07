Нежные открытки с Днём Ангела Екатерины 7 декабря 2020 года

Чтобы весело поздравить Катю с именинами для неё можно подобрать смешные фото и остроумные картинки с замечательным текстом, необычными шуточными надписями и юмористическими стихами.

С Днем Екатерины - 7 декабря 2020 года

Открытки с Днём Ангела для Екатерины

Ежегодно, День Ангела Екатерины по церковному календарю празднуется 7 декабря. Этот день – символ памяти о пресвятой великомученице Святой Екатерине Александрийской. Согласно преданию эта женщина была знатного года, что позволило ей получить хорошее образование. В одну прекрасную ночь к ней во сне пришла Пресвятая Богородица со своим сыном. С того времени молодая девушка приняла христианство и начала борьбу с язычеством, за что была зверски убита императором языческого города.

Чтобы весело поздравить Катю с именинами для неё можно подобрать смешные фото и остроумные картинки с остроумным текстом, необычными шуточными надписями и юмористическими стихами. Такие поздравления не только передадут радостные пожелания, но и развеселят виновницу торжества, поднимут ей настроение и зарядят позитивом на длительное время.

С Днем Екатерины - 7 декабря 2020 года

С Днем Екатерины - 7 декабря 2020 года

С Днем Екатерины - 7 декабря 2020 года

С Днем Екатерины - 7 декабря 2020 года

С Днем Екатерины - 7 декабря 2020 года

С Днем Екатерины - 7 декабря 2020 года

С Днем Екатерины - 7 декабря 2020 года

С Днем Екатерины - 7 декабря 2020 года

С Днем Екатерины - 7 декабря 2020 года

Источник: fresh-cards.ru