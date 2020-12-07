Мороз, ветер или снегопад? Какой будет погода 7 декабря в Бердске

Ветер юго-западный ночью 3-8 местами порывы до 13 м/с.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь, ночью и утром туманы, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный ночью 3-8 местами порывы до 13 м/с, днем 6-11 местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью: 15, -20°С местами до -25°С при облачности -9, -14°С, днем -9, -14°С.