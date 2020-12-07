Придумали робота для взятия анализов на COVID-19 ученые в России

Он очень мобильный, его можно использовать за пределами больницы, например, в киоске на открытом воздухе, в аэропорту, в передвижном автомобиле или контейнере, который можно будет привезти в маленький городок и в течение дня протестировать все население.

Он очень мобильный, его можно использовать за пределами больницы, например, в киоске на открытом воздухе, в аэропорту, в передвижном автомобиле или контейнере, который можно будет привезти в маленький городок и в течение дня протестировать все население. Российские ученые запатентовали робота для бесконтактного забора анализов на коронавирус и готовы в течение трех-четырех месяцев отправить изобретение на медицинские испытания, рассказал РИА Новости один из патентообладателей, директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов.

Среди создателей робота также академик РАН Дмитрий Пушкарь и главный инженер ООО "Ассистирующие хирургические технологии" Рахим Нахушев.

Мы весной сделали и продемонстрировали медикам макет, но тогда им было не до этого. Мы долго не подавали патент, пытались понять, куда с ним фокусироваться, но потом все-таки решили, и сейчас патент получен, но мы пока его никому не предлагали, оцениваем ситуацию и ждем заинтересованных партнеров… Все доведено уже до образца, и в течение трех-четырех месяцев мы можем сделать готовое изделие, отправить на медицинские испытания. У нас готовность очень высокая, потому что потенциал достаточно серьезный.

Шептунов рассказал, что робот решает принципиальную задачу - убирает контакт между пациентом и лаборантом. Пациент и лаборант находятся в разных комнатах, при этом лаборант – в "чистой" зоне, без специального облачения. Комнаты разделены стеклянной герметичной перегородкой, в которой есть небольшой отверстие для подачи палочки (сваба) для анализов. Лаборант, которому в мониторе виден открытый рот пациента благодаря устроенной в роботе камере, управляет устройством с помощью джойстика и производит удаленное взятие анализа.

Ученый отметил, что для того, чтобы через небольшое отверстие не было проникновения инфекции из "грязной" зоны в "чистую", в "чистой" создается немного избыточное давление, поэтому поток воздуха всегда будет из "чистой" зоны в "грязную".

"Тем самым мы полностью изолируем "чистую" зону от возможного контакта с пациентом… Лаборант берет в нужном месте мазок, после этого сваб запаковывается в пробирку, не заходя в "чистую" зону, и пробирка идет уже на анализы", - пояснил Шептунов.

Ученый подчеркнул, что по мере накопления опыта использования робота его можно будет запустить в автоматическом режиме на базе искусственного интеллекта, лаборант тогда не понадобится совсем.

"Вся система для этого приспособлена, потому что один, главный манипулятор, который стоит в чистой комнате, полностью может работать автоматически. И маленький манипулятор в зоне, где пациент, для упаковки и закупорки пробирки, он тоже в автоматическом режиме может работать", - сказал ученый.

По словам Шептунова, робот очень мобильный, его можно использовать за пределами больницы, например, в киоске на открытом воздухе, в аэропорту, в передвижном автомобиле или контейнере, который можно будет привезти в маленький городок и в течение дня протестировать все население.