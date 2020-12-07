«Атакует уже через час»: как коронавирус «съедает» легкие, рассказли медики

Как только SARS-CoV-2 попадает в легкие, он начинает использовать ресурсы зараженных клеток, которые необходимы им для нормального роста и функционирования.

Как только SARS-CoV-2 попадает в легкие, он начинает использовать ресурсы зараженных клеток, которые необходимы им для нормального роста и функционирования.

Исследователи Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний (NEIDL), Центра регенеративной медицины (CReM) и Центра сетевой системной биологии (CNSB) раскрыла картину патогенных процессов в легких человека, пораженных коронавирусом. О научной работе, опубликованной в журнале Molecular Cell, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили альвеолярные клетки легких в период от одного до 24 часов после инфицирования, чтобы понять, какие изменения происходят в клетках легких через один, три и шесть часов после заражения SARS-CoV-2, а также какие изменения происходят через 24 часа после заражения. Все изменения сравнивали с неинфицированными клетками.

Ученые выяснили, что SARS-CoV-2 уже через час вызывает в инфицированных клетках легких аномальные изменения в модификации белков, называемой фосфорилированием. Она играет важную роль в регулировании функции белков внутри здоровых клеток организма и является строго регулируемым процессом. Изменения в фосфорилировании помогают вирусу размножаться и разрушать клетки, что в конечном итоге приводит к обширному повреждению легких.

По словам исследователей, как только SARS-CoV-2 попадает в легкие, он начинает использовать ресурсы зараженных клеток, которые необходимы им для нормального роста и функционирования.