Налоговый вычет поможет заботиться о здоровье жителям России

Весной 2021 года ожидается законопроект, устанавливающий основы госрегулирования в области обеспечения биологической безопасности России.

Внедрение новых технологий, повышение доступности медпомощи и лекарств — такого эффекта от реализации Стратегии развития здравоохранения до 2025 года ожидают в кабмине. При воплощении в жизнь утверждённого плана мероприятий для её исполнения «предстоит серьёзная работа», предупредил на этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин. Какие законодательные изменения предусматривает документ, разбиралась «Парламентская газета».

Работа над Стратегией запущена

К 2022 году, согласно утверждённому плану, ведомства должны подготовить проекты нормативных актов о совершенствовании системы профилактики инфекционных заболеваний, в том числе о расширении Национального календаря профилактических прививок.

Весной 2021 года ожидается законопроект, устанавливающий основы госрегулирования в области обеспечения биологической безопасности России.

К концу 2022 года должна быть разработана инициатива, совершенствующая госрегулирование в сфере обращения медицинских изделий.

Как повысить ответственность граждан за своё здоровье

К декабрю 2021 года в Правительстве ждут доклад Минздрава, ФОМС и Роспотребнадзора о том, как повысить ответственность граждан за своё здоровье. В Госдуме совместно с Минздравом уже занимаются разработкой соответствующего законопроекта.

«Наша задача — повысить мотивацию граждан к ведению здорового образа жизни, причём делать это нужно не с помощью «кнута», а созданием позитивных стимулов», — сказал «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

В качестве примера парламентарий привёл инициативу, проработать которую предложил Президент России Владимир Путин — о предоставлении социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги. 3 ноября предполагающий это законопроект в Госдуму внёс кабмин.

«Это хороший стимул повысить физическую активность наших граждан. И в этом направлении надо двигаться дальше», — считает Говорин.

Что сделает первую помощь более доступной

Также к декабрю 2021 года Минздрав, Минпромторг и другие заинтересованные ведомства должны подготовить поправки в законодательство, призванные расширить объём оказания первой помощи, в том числе пострадавшим в ДТП.

Одно из предложений парламентариев на этот счёт — чётко определить в законодательстве, кто и при каких обстоятельствах вообще имеет право оказывать первую помощь с использованием лекарств и спецприборов. Пока что разрешено это лишь находящимся на дежурстве медикам и представителям очень небольшого круга профессий, прошедших специальную подготовку. Остальные могут делать это только на свой страх и риск.

Снять правовую коллизию, по мнению председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, могло бы разделение в законодательстве понятия «первая помощь» на два вида — «базовая» и «расширенная». Минздрав при этом может получить полномочия утверждать перечень состояний, при которых данные виды помощи требуются, порядок оказания «расширенной» первой помощи с использованием медикаментов, а также список профессий, от представителей которых её можно ожидать.

Также в Госдуме предлагают разместить в местах массового скопления людей, в том числе крупных торговых центрах, аэропортах и стадионах автоматические наружные дефибрилляторы — первое чтение прошёл предполагающий это законопроект. Сегодня от внезапной остановки сердца в России умирают около 200 тысяч человек в год, а спасти пациентов (вне стационаров) удаётся лишь в 5% случаев, подсчитали эксперты. Проблема в том, что для «запуска» сердца нужен дефибриллятор, однако бригады «скорой» приехать вовремя успевают далеко не всегда.

Как улучшить систему ОМС

Кроме этого Минздраву, Фонду обязательного медицинского страхования и ФАС России поручено продумать, как усовершенствовать управление ОМС, включая модернизацию информационного обеспечения сферы. Цель — повысить прозрачность финансовых потоков, внедрить персонифицированный учёт и хранение сведений об оказанной медпомощи.

Срок завершения работы над предполагающими это проектами закона — декабрь 2024 года. Однако первый шаг в этом направлении уже сделан.

Так, Совет Федерации 2 декабря одобрил закон, одна из норм которых касается создания единой информационной государственной системы ОМС. Новшество позволит объединить в одном цифровом поле всех участников процесса, и оставить в прошлом ситуацию, когда у федерального фонда — один информационный ресурс, у терфондов — второй, у страховых медицинских организаций — третий.

В дальнейшем такое решение позволит перейти к цифровому полису ОМС, пояснила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Этот же документ предусматривает перераспределение полномочий в сфере ОМС: с 2021 года напрямую, через федеральный Фонд обязательного медицинского страхования начнут финансировать федеральные клиники, а посредников в лице страховых медорганизаций из процесса исключат.

Корректировку обязанностей страховых компаний нужно продолжить, уверены в Совете Федерации. В частности, им нужно больше заниматься защитой прав пациентов, считает член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.

О необходимости совершенствования системы страхования в здравоохранении неоднократно заявляла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В качестве недостатков спикер называла непонятную роль страховых компаний, которые, по её словам, «такое промежуточное звено, которое перекачивает деньги фонда ОМС в больницы». Забота же об интересах пациентов со стороны страховых медорганизаций, по мнению спикера, недостаточна.

Как улучшить работу государственных судебно-экспертных учреждений

К концу 2021 года Минздраву, Минюсту, другим заинтересованным ведомствам и регионам предложено подготовить проекты законов, призванные усовершенствовать многоуровневую систему государственных судебно-экспертных учреждений.

В новых реалиях необходимо продумать создание новых типов судебно-медицинских экспертиз, пояснил «Парламентской газете» Николай Говорин. «Например, до сих пор вообще не разработаны критерии судебно-медицинской оценки тяжести морального вреда при совершении врачебных ошибок», — сказал депутат.

Также парламентарий напомнил, что своё подразделение судебно-медицинской экспертизы создал Следственный комитет. «Важно создать условия для полной независимости и объективности экспертов вне зависимости от их ведомственной принадлежности», — подчеркнул он.