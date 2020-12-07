С почестями похоронили обезглавившего французского учителя Абдуллака Анзорова в Чечне. Смотрите видео

В общей сложности, в церемонии прощания приняли участие порядка 200 человек – родные и близкие семейства Анзоровых.

В общей сложности, в церемонии прощания приняли участие порядка 200 человек – родные и близкие семейства Анзоровых.

В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллака Анзорова – юношу, который ранее убил во Франции учителя и отрезал ему голову. Как сообщалось, молодой человек совершил преступление после того, как во время занятий педагог показал карикатуры издания «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммеда.

Тело Анзорова, застреленного при попытке задержания полицейскими, было вчера доставлено из Франции. В общей сложности, в церемонии прощания приняли участие порядка 200 человек – родные и близкие семейства Анзоровых.

Местные власти, кстати, приняли особые меры безопасности – в село, где проходили похороны, пускали в основном тех, кто там проживает, а в окрестностях для охраны порядка выставили 65 сотрудников полиции.