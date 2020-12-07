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С почестями похоронили обезглавившего французского учителя Абдуллака Анзорова в Чечне. Смотрите видео

09:04 07.12.2020 Фото: Скриншот
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В общей сложности, в церемонии прощания приняли участие порядка 200 человек – родные и близкие семейства Анзоровых.

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В общей сложности, в церемонии прощания приняли участие порядка 200 человек – родные и близкие семейства Анзоровых.
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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С почестями похоронили обезглавившего французского учителя Абдуллака Анзорова в Чечне. Смотрите видеоВыплаты на погребение в 2020 году в России: кому и в каком размере они положеныЕщё 572 новостей

В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллака Анзорова – юношу, который ранее убил во Франции учителя и отрезал ему голову. Как сообщалось, молодой человек совершил преступление после того, как во время занятий педагог показал карикатуры издания «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммеда.

Тело Анзорова, застреленного при попытке задержания полицейскими, было вчера доставлено из Франции. В общей сложности, в церемонии прощания приняли участие порядка 200 человек – родные и близкие семейства Анзоровых.

Местные власти, кстати, приняли особые меры безопасности – в село, где проходили похороны, пускали в основном тех, кто там проживает, а в окрестностях для охраны порядка выставили 65 сотрудников полиции.

похороны. смерть терорист
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