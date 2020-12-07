Сбил бродившую возле кафе краснокнижную тигрицу водитель на Mercedes

Амурская тигрица погибла в ДТП в Хабаровском крае

Краснокнижная амурская тигрица погибла в результате ДТП в Нанайском районе Хабаровского края, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Юрий Колпак.

"Вчера ночью водитель ехал по Комсомольской трассе и примерно в 27 километрах от Лидоги на дорогу вышла тигрица, и при приближении машины, улеглась прямо на трассу и прижалась к асфальту, как бы спряталась. Это поведение кошачьих такое – услышала шелест машины, фары, ночь... Водитель уходил от столкновения, но удар пришелся слева прямо в голову зверю. Тигр погиб, машина "Мерседес" тоже пришла в негодность, ее увезли эвакуатором. Водитель сам вызвал ГИБДД. Наши работники тоже приехали туда, все осмотрели. Тигра забрали и увезли в Уссурийск в центр вскрытия", - рассказал Колпак.

По его словам, эта тигрица молодая, возраст - примерно 4-5 лет. Ее 1 декабря видели водители кафе "Анюта" в Нанайском районе на 251-м километре трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Видео инцидента на своей странице в Instagram выложил Центр "Амурский тигр". Хищница ночью бродила возле заведения и исследовала собачью будку, позже ушла в тайгу. Тогда зверя спровоцировала стая бродячих собак, которая, в свою очередь, прибилась к кафе из-за неправильного хранения отходов предприятия общепита.



"Несчастный случай, что сделаешь", - подытожил собеседник агентства.

Источник: РИА Новости