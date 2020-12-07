Когда стукнут морозы? Прогноз погоды на неделю с 7 до 13 декабря в Бердске и Новосибирской области

Завалит снегом: прогноз погоды на неделю 7-13 декабря в Новосибирске

Потепление и обильные снегопады надвигаются на Новосибирск, предупреждают синоптики. Начиная с понедельника, 7 декабря, столбик термометра немного поднимется, и пойдет снег.

С разной степенью интенсивности осадки будут продолжаться всю неделю. Сервис Яндекс Погода обещает новосибирцам на следующей неделе ежедневные осадки, самый обильный снегопад ожидается во вторник, 8 декабря. Температурный фон днем изменится с 14 градусов мороза до минус 10 градусов к концу недели. При этом ночные температуры практически не будут отличаться от дневных.

В отношении осадков Gismeteo дает аналогичный прогноз, а что касается температуры воздуха, то в этом отношении специалисты сервиса более оптимистичны: уже к среде потеплеет до 9 градусов ниже нулевой отметки, и только в субботу столбик термометра вновь упадет до 13-14 градусов мороза.

Обильные ежедневные осадки ждут новосибирцев и по данным портала pogoda.mail.ru, но при этом существенного потепления ждать не стоит. Всю неделю днем столбик термометра будет колебаться между отметками 12-15 градусов мороза, ночью температура будет падать до минус 20 градусов.

Отдельное мнение о погоде на предстоящую неделю у сервиса Accuweather.com. По данным экспертов, всю неделю новосибирцев ждет облачная погода, но небольшой снег возможен только во вторник и среду, обильные осадки ожидаются в пятницу. Тогда же может потеплеть до 11 градусов ниже нуля, остальное время температурный фон будет оставаться в границах 12-15 градусов мороза.