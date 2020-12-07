«Ставит под сомнение итоги Второй мировой»: ответили США считающим уроженцев Курил японцами в МИД России

МИД счел позицию США по Южным Курилам поощрением реваншизма

В российском МИД прокомментировали правила розыгрышей грин-карт, из которых следует, что США на протяжении многих лет считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии.

"Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

В МИД отметили, что таким образом американский Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны и "поощряет реваншизм".



"Знайте свои границы и "красные линии", — заключили дипломаты.

https://twitter.com/MID_RF/status/1335526271971942401?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1335526271971942401%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20201206%2Fkurily-1587890922.html

На правила розыгрышей американских грин-карт, опубликованные на сайте Госдепа, обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun. В частности, там говорится, что тех, кто родился на Южных Курилах, США считают уроженцами Японии.

Программа Diversity Visa с 1990 года ежегодно отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать с семьей в США. Чтобы получить американскую визу, а затем и грин-карту, нужно иметь определенный уровень образования и знать английский язык. Кроме того, претендент на переезд должен доказать, что не будет "сидеть на шее" у местных властей.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Эти территориальные претензии остаются основным препятствием для заключения мирного договора, который Москва и Токио так и не подписали по итогам Второй мировой войны.

Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.