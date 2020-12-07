Признался в желании убить всех пациентов с коронавирусом медбрат

Старушка попросила медбрата аккуратнее с ней обходиться и не трясти за плечо, поскольку ранее ей провели операцию.

Старушка попросила медбрата аккуратнее с ней обходиться и не трясти за плечо, поскольку ранее ей провели операцию.

Медбрат больницы в Екатеринбурге рассказал пожилой пациентке о своем желании убить всех больных в отделении. Об этом родственница женщины рассказала Telegram-каналу Mash.

По ее словам, 80-летняя женщина с коронавирусом попала в хирургическое отделение 14-й городской больницы с 90-процентным поражением легких. Сначала ее отказывались класть в реанимацию, заявив, что «есть люди, кому еще хуже». После того, как она потеряла сознание, ее все-таки перевели в палату интенсивной терапии. Когда она пришла в себя, ее вернули обратно, и медбрат заявил, что не ожидал благополучного исхода.

Затем старушка попросила медбрата аккуратнее с ней обходиться и не трясти за плечо, поскольку ранее ей провели операцию. В ответ на это медбрат заявил, что «была бы моя воля, я бы вам бы всем здесь поставил укол, чтобы вы все сдохли».

Позднее женщину выписали, однако через две недели ее снова забрали по скорой и положили в реанимацию с пневмонией, осложненной поражением легких.

1 декабря стало известно, что в Новосибирске заразившегося коронавирусом мужчину с открытой формой туберкулеза высадили из машины скорой помощи по пути в больницу. Россиянин четыре месяца лечился в туберкулезном диспансере и ждал операции на легком, поэтому его перевезли НИИ туберкулеза. Там он заразился коронавирусной инфекцией, и его решили перевести в другую клинику. По дороге туда оказалось, что свободных коек нет, поэтому пациенту предложили поехать домой и дали денег на проезд. Позднее в региональном Минздраве пришли к выводу, что случившееся связано с несогласованностью действий при переводе больного из одного медучреждения в другое