Когда ответит на вопросы депутатов о медицине Бердска главврач ЦГБ Алла Дробинская? Можно ли прийти людям со своими вопросами? Дата встречи стала известна

Алла Дробинская стала главврачом ЦГБ Бердска в 2019 году



Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская временит с ответом на приглашение на информационный чат с депутатами горсовета Бердска.

Напомним, что 3 декабря на комитете депутатов было принято решение пригласить главврача Дробинскую в силу разъяснения причин предоставления ужасающих медицинских услуг в Бердске.



Вопрос на комитете был поднят Михаилом Гоголем. Он высказался о провальном уровне медицины, как части социально-экономического развития города.

- Пандемия, к которой мы оказались не готовы, происходит в масштабах города. Вообще как у нас в обеспечении медицинскими услугами в Бердске в перспективе? Сейчас это у нас все провалилось. Это ведь, тоже я считаю, часть плана социально-экономического развития Бердска. Вот сейчас я считаю у нас провал полный,- высказался Михаил Владимирович.

Также Михаил Гоголь упомянул, что провальность в медицине возникла из-за недоступности оказания обязательных медицинских услуг населению Бердска. Люди заболевшие коронавирусом, не могут попасть на прием к врачу, вследствие чего услуга оказывается недоступной.

"Курьер. Среда. Бердск" задал вопрос председателю совета депутатов Бердска Владимиру Голубеву о том, состоится ли встреча депутатов с Аллой Дробинской.

- Письмо ей отправлено. Обратного ответа пока нет,- прокомментировал Владимир Алексеевич сегодня, 7 декабря, "Курьер. Среда. Бердск".

О вопросе присутствия жителей Бердска на встрече, Голубев ответил, что предполагаемая встреча будет проходить 17-го декабря в рамках сессии, где присутствие людей возможно.

- Во-первых, это будет в рамках сессии. Будет информационный чат. В режиме онлайн или нет - пока не знаем,- заявил Владимир Голубев.

Бердчане предполагают, что именно с приходом главврача Дробинской ситуация изменилась в худшую сторону в ЦГБ. Другие говорят, что такая ситуация с здравоохранением существует по всей стране.

Мнения людей

- Полнейший провал, правильно. Свою бездеятельность Дробинская научилась прикрывать героизмом рядовых сотрудников врачей и другого медперсонала, как было здесь сказано на форуме,- выразили мнение анонимно.

- Надо спросить, почему в реанимации нет дежурных медсестёр в каждой палате на посту. Я сам там лежал и видел, как постовая мечется между двумя-тремя палатами, и в которых по 4-5 тяжёлых больных. Хотя медсестры должны находиться только в одной палате и следить за состоянием неотлучно и ежеминутно. И куда пропали ночные санитарки или младшие медсестры? Их просто нет. А ведь это реанимация. Страшно думать про другие отделения, что там твориться? А обеспечение лекарствами и т. д? Все ставят свое. Даже реанимация не обеспечена и больница на ул. Попова тоже. Нет элементарных противовирусных и гепарина, - отметил аноним.

Поддержала мнение анонима и жительница Бердска Мила.

-Так потому у Дробинской все хорошо, что у других все плохо! Так уж повелось издавна: кому война, кому-мать родна! Ну, ведь, все просто, пусть компетентные органы проверят бухгалтерию и все черное станет белым! - добавила Мила.

-Так-то провал медицины практически по всей стране, не только по Бердску. "Оптимизация",- изъявил аноним.

- Да, так и получается. Врачи на вызов не ходят. Назначение происходит по телефону. При наличии направления в стационар не принимают. Дошло до того, что из односторонней перешло в двухстороннюю. Человека пришлось уже в реанимацию везти, не может дышать. Кроме того, что когда было первое назначение, в аптеках не было лекарств,- отозвался аноним.

От редакции:

Если у вас есть вопросы к Алле Дробинской, вы можете их задать нам до 14 декабря. А мы перешлем их главврачу ЦГБ Бердска. Ждем ваши вопросы в комментариях под этим материалом.