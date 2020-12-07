Пальнул из гаубицы в Петропавловской крепости Чубайс

Экс-глава Роснано, в свою очередь, в заметил, что "артиллеристам видней" и попросил главу Счетной палаты перечислить его недочеты по технике стрельбы.

Чубайс рассказал о выстреле из гаубицы в Петропавловской крепости

Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости. Об этом чиновник сообщил на странице в Facebook, разместив соответствующий снимок.

Чубайс написал, что сделал это "в ознаменование начала новой миссии".

"Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет", — добавил он.

Ранее Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Перед этим 12 лет он возглавлял "Роснано".

"Нас на таких учили"

Публикацию Чубайса прокомментировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он рассказал, что на фото попала гаубица Д-30.

"По военной специальности нас на таких учили", — отметил он.

Позже он обратил внимание, что Чубайс сразу подписал тип оружия.

"Да, пропустил, что именно она и есть", — добавил он.

Экс-глава Роснано, в свою очередь, в заметил, что "артиллеристам видней" и попросил главу Счетной палаты перечислить его недочеты по технике стрельбы.



Кроме того, в комментариях в шутку поинтересовались, есть ли у Чубайса разрешение на использование огнестрельного оружия. Чиновник в ответ подчеркнул, что ему провели инструктаж.

Источник: РИА Новости