Когда отступит зараза: спрогнозировал сроки завершения пандемии врач

Сюжет: Вторая волна COVID-19
Главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в эфире "России 1" спрогнозировал сроки окончания пандемии нового коронавируса.
По его словам, если начнется массовая вакцинация, к следующему лету наступит ослабление.
Отступит инфекция, по мнению Вечорко, к концу 2021 года.
По данным ВОЗ, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 65 007 974, скончались 1 507 018 человек с подтвержденным заболеванием.
В России COVID-19 диагностировали у 2 460 770 человек, сообщили в оперативном штабе. Умер 43 141 пациент.