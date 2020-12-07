Когда отступит зараза: спрогнозировал сроки завершения пандемии врач

В России COVID-19 диагностировали у 2 460 770 человек, сообщили в оперативном штабе. Умер 43 141 пациент.

COVID-19 никогда не оставит человечество

Главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в эфире "России 1" спрогнозировал сроки окончания пандемии нового коронавируса.

По его словам, если начнется массовая вакцинация, к следующему лету наступит ослабление.

Отступит инфекция, по мнению Вечорко, к концу 2021 года.

По данным ВОЗ, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 65 007 974, скончались 1 507 018 человек с подтвержденным заболеванием.

В России COVID-19 диагностировали у 2 460 770 человек, сообщили в оперативном штабе. Умер 43 141 пациент.