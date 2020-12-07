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Ушел на дистанционку каждый третий вуз России. Будут ли студенты сдавать сессию онлайн?

10:45 07.12.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее большинство высших заведений России перешли на "удаленку", но не во всех согласились пересчитать стоимость обучения.

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Более 35% вузов полностью ушли на дистанционку, заявил Фальков
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ушел на дистанционку каждый третий вуз России. Будут ли студенты сдавать сессию онлайн?Когда отступит зараза: спрогнозировал сроки завершения пандемии врачЕщё 762 новостей

Более 35% российских вузов и их филиалов полностью ушли на дистанционное обучение, заявил глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Статистика такая - 37% вузов и филиалов по существу организовали обучение полностью удаленно, это если быть точным, 478 вузов и филиалов", - заявил Фальков.

Ранее Минобрнауки РФ был издан приказ о переводе студентов столичных вузов на дистанционное обучение, в документе также рекомендовалось региональным вузам перейти на удаленный формат по согласованию с Роспотребнадзором. Глава ведомства на этой неделе заявлял, что большинство вузов в Москве и Санкт-Петербурге перешли на дистанционное обучение.

Ранее Фальков заявил, что зимняя сессия в российских вузах пройдет несмотря на пандемию коронавируса.

По его словам, для контроля студентов на экзаменах используется прокторинг — система распознавания лица и идентификации личности. Она очень, как добавил Фальков, активно работала и летом.

вуз дистант студент удаленка
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