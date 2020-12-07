Ушел на дистанционку каждый третий вуз России. Будут ли студенты сдавать сессию онлайн?

Ранее большинство высших заведений России перешли на "удаленку", но не во всех согласились пересчитать стоимость обучения.

Более 35% вузов полностью ушли на дистанционку, заявил Фальков

Более 35% российских вузов и их филиалов полностью ушли на дистанционное обучение, заявил глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Статистика такая - 37% вузов и филиалов по существу организовали обучение полностью удаленно, это если быть точным, 478 вузов и филиалов", - заявил Фальков.

Ранее Минобрнауки РФ был издан приказ о переводе студентов столичных вузов на дистанционное обучение, в документе также рекомендовалось региональным вузам перейти на удаленный формат по согласованию с Роспотребнадзором. Глава ведомства на этой неделе заявлял, что большинство вузов в Москве и Санкт-Петербурге перешли на дистанционное обучение.

Ранее Фальков заявил, что зимняя сессия в российских вузах пройдет несмотря на пандемию коронавируса.

По его словам, для контроля студентов на экзаменах используется прокторинг — система распознавания лица и идентификации личности. Она очень, как добавил Фальков, активно работала и летом.