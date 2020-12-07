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«Болезнь оказалось долгая, сложная и противная»: назвал возможные сроки выздоровления Тиньков

11:00 07.12.2020 Фото: ©instagram.com/olegtinkov
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В июне он рассказывал, что во время лечения «пережил два сепсиса, COVID-19 и «кучу «побочек».

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«Болезнь оказалось долгая, сложная и противная»: Тиньков назвал возможные сроки выздоровления

Борющийся с лейкемией Олег Тиньков заявил, что полное выздоровление «уходит куда-то в середину» 2021 года. Он посоветовал заниматься спортом и «наслаждаться каждым днем своей жизни»

Борющийся с лейкемией миллиардер Олег Тиньков  сообщил, что «полное выздоровление уходит куда-то в середину 2021 [года]». Об этом написал в Instagram.

Бизнесмен отметил, что с момента трансплантации ему стволовых клеток прошло больше 150 дней, однако врачи «постоянно двигают сроки». По его словам, сначала речь шла о 100 днях, затем о 200, однако сейчас ему говорят: «ты не думай, первый год, после пересадки, ты больной человек, и позитив будет через год».

Тиньков также рассказал, что у него началась «реакция транспланта против хозяина», которая атаковала его кишечник, печень и кожу. Однако это говорит о том, что «донор работает и убивает лейкемийные и иные патогенные клетки», отметил он, сославшись на специалиста.

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Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov)


«Болезнь оказалось долгая, сложная и противная…если бы не моя спортивная подготовка, не понятно, как и бороться, так что занимайтесь спортом!» — написал Тиньков. Он также посоветовал читателям «наслаждаться каждым днем своей жизни». «Это не повторится, за последние 14 месяцев в кровати, я это понял», — подчеркнул бизнесмен. Кроме того, он рассказал, что гуляет, а также занимается Тинькофф Банком и «Фондом семьи Тиньковых».

«Меня буквально спасли тремя химиями»: Тиньков рассказал о лечении лейкемии и перенесенном COVID-19

Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии в марте. В июне он рассказывал, что во время лечения «пережил два сепсиса, COVID-19 и «кучу «побочек». Он решился на пересадку костного мозга, так как с помощью химиотерапии полностью избавиться от лейкемии не удалось. В июле он заявил о намерении пожертвовать часть состояния на решение проблем рака крови.

лейкемия миллиардер стволовые клетки Олег Тиньков
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