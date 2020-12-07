6 декабря, в 23.22 в Новосибирске произошло столкновение с участием пассажирского автобуса. В пути следования, по предварительной информации, водитель автомобиля Хово у дома по улице Большевитской 274 к9 совершил столкновение со следовавшем в попутном направлении автобусом номер 54 в котором находилось 20 пассажиров. В результате ДТП два человека из автобуса доставлены в медицинское учреждение. Предварительный диагноз у водителя автобуса СГМ. На месте работают сотрудники ГИБДД устанавливаются причины столкновения.
На полном ходу въехал в пассажирский автобус водитель на Howo. Есть пострадавшие
10:20 07.12.2020
На месте работают сотрудники ГИБДД устанавливаются причины столкновения.
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От редакции
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