На полном ходу въехал в пассажирский автобус водитель на Howo. Есть пострадавшие

На месте работают сотрудники ГИБДД устанавливаются причины столкновения.

6 декабря, в 23.22 в Новосибирске произошло столкновение с участием пассажирского автобуса. В пути следования, по предварительной информации, водитель автомобиля Хово у дома по улице Большевитской 274 к9 совершил столкновение со следовавшем в попутном направлении автобусом номер 54 в котором находилось 20 пассажиров. В результате ДТП два человека из автобуса доставлены в медицинское учреждение. Предварительный диагноз у водителя автобуса СГМ. На месте работают сотрудники ГИБДД устанавливаются причины столкновения.