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Сериал «Атака титанов: Финал» может выйти в двух частях

10:51 07.12.2020 Фото: kg-portal.ru
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Над четвёртым сезоном «Атаки титанов» работают новые авторы и студия MAPPA вместо Wit Studio. «Финал» будет выходить на русском языке на онлайн-сервисах Crunchyroll и Wakanim.

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Сериал «Атака титанов: Финал» может выйти в двух частях

6 декабря состоялась премьера четвёртого и последнего сезона аниме «Атака титанов» (Shingeki no Kyojin), получившего название «Атака титанов: Финал». На сайте сериала появилась информация, что в следующем году сезон выйдет на дисках, на которых будет всего 16 серий аниме (эпизоды 60–75). Это может быть подтверждением слухов о том, что финал аниме покажут в двух частях, и 16 серий окажется только в первой из них. Также, возможно, сезон закончится 75 эпизодом, а последние главы оригинальной манги экранизируют в виде фильма. Или аниме завершится этими 16 сериями.

Над четвёртым сезоном «Атаки титанов» работают новые авторы и студия MAPPA вместо Wit Studio. «Финал» будет выходить на русском языке на онлайн-сервисах Crunchyroll и Wakanim.

Манга «Атака титанов» Хадзиме Исаямы публикуется в ежемесячном журнале Bessatsu Shonen издательства Kodansha с 9 сентября 2009 года и сейчас собрана в 32 тома. В России мангу публикует издательство «Азбука» под названием «Атака на титанов». Общий мировой тираж сборников манги, включая их цифровые продажи, превышает 100 млн копий. В этом ноябре в интервью Исаяма рассказал, что до конца «Атаки титанов» осталось только 1–2%.

Медиафранчайз «Атака титанов» включает в себя аниме от Wit Studio (сериал, OVA, фильмы-компиляции), ранобэ, разную мангу, видеоигры, два японских художественных фильма и не только.

Источник: kg-portal.ru

сериал фильм
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