Число новых зараженных коронавирусом за сутки на 7 декабря названо в Бердске

10:23
07.12.2020
Фото: Курьер. Среда. Бердск
Всего в городе официально зарегистрировано 867 случаев.
По данным оперативного штаба на 7 декабря в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 1035 жителей города, 33 ребёнка.
Тестов взято - 0.
Выздоровевших и выписанных - 799.
На сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID 19.
Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 867 случаев.
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