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Число новых зараженных коронавирусом за сутки на 7 декабря названо в Бердске

10:23 07.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всего в городе официально зарегистрировано 867 случаев.

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За последние сутки тестов на коронавирус взято 0
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По данным оперативного штаба на 7 декабря в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 1035 жителей города, 33 ребёнка.
Тестов взято - 0.
Выздоровевших и выписанных - 799.

На сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID 19.
Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 867 случаев.

коронавирус статистика число заразившихся
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