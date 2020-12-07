Число новых зараженных коронавирусом за сутки на 7 декабря названо в Бердске

Всего в городе официально зарегистрировано 867 случаев.

За последние сутки тестов на коронавирус взято 0

По данным оперативного штаба на 7 декабря в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 1035 жителей города, 33 ребёнка.

Тестов взято - 0.

Выздоровевших и выписанных - 799.



На сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID 19.Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 867 случаев.