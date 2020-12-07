Как защититься от сетевого мошенничества, полезная памятка от МВД

Как безопасно пользоваться Интернет-банком?
Используйте сложный пароль блокировки экрана и качественную антивирусную программу. Не входите в банковские приложения, используя отпечаток пальца или функцию распознавания лица.
Ни в коем случае не храните в телефоне логин и пароль от входа в мобильный банкинг.
Не храните в телефоне реквизиты карты: номер, срок действия, проверочный код и ПИН-код карты.
Избегайте входа в систему мобильного банкинга с чужих устройств.
При утрате телефона немедленно обратитесь в банк для блокировки карты и в офис мобильного оператора для блокировки SIM-карты.
Не переходите по ссылкам из SMS-сообщений, даже если в сообщении утверждается, что оно из банка.
Отключите функцию отображения текста входящих SMS-уведомлений на экране заблокированного телефона.
Как безопасно совершать платежи в Интернете?
Используйте на устройстве антивирус с активной защитой онлайн-платежей.
Совершайте оплату только посредством использования защищенных соединений.
Защищенное или зашифрованное подключение можно распознать по значку в виде замочка в начале адресной строки браузера и префиксу https:// (не просто http, а с буквой s на конце) перед адресом сайта.
Всегда завершайте сеанс в интернет-банке перед тем, как закроете вкладку браузера.
Не проводите финансовые операции с общественного WI-FI в кафе, транспорте или гостиницах.
Не сохраняйте свои данные о карте в браузере.
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Источник: 54.мвд.рф