Как защититься от сетевого мошенничества, полезная памятка от МВД

Не проводите финансовые операции с общественного WI-FI в кафе, транспорте или гостиницах.

Вниманию граждан, использующих ресурсы Интернета для оплаты различных услуг

Как безопасно пользоваться Интернет-банком?

Используйте сложный пароль блокировки экрана и качественную антивирусную программу. Не входите в банковские приложения, используя отпечаток пальца или функцию распознавания лица.

Ни в коем случае не храните в телефоне логин и пароль от входа в мобильный банкинг.

Не храните в телефоне реквизиты карты: номер, срок действия, проверочный код и ПИН-код карты.

Избегайте входа в систему мобильного банкинга с чужих устройств.

При утрате телефона немедленно обратитесь в банк для блокировки карты и в офис мобильного оператора для блокировки SIM-карты.

Не переходите по ссылкам из SMS-сообщений, даже если в сообщении утверждается, что оно из банка.

Отключите функцию отображения текста входящих SMS-уведомлений на экране заблокированного телефона.

Как безопасно совершать платежи в Интернете?

Используйте на устройстве антивирус с активной защитой онлайн-платежей.

Совершайте оплату только посредством использования защищенных соединений.

Защищенное или зашифрованное подключение можно распознать по значку в виде замочка в начале адресной строки браузера и префиксу https:// (не просто http, а с буквой s на конце) перед адресом сайта.

Всегда завершайте сеанс в интернет-банке перед тем, как закроете вкладку браузера.

Не проводите финансовые операции с общественного WI-FI в кафе, транспорте или гостиницах.

Не сохраняйте свои данные о карте в браузере.

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Источник: 54.мвд.рф