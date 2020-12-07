«Что с этим делать - никто не знает»: назвал самое частое последствие COVID-19 врач

Ранее биолог Анча Баранова объяснила, что потеря обоняния при коронавирусной инфекции может оказаться не безобидным симптомом, а свидетельствовать о нарушении «барьера», который защищает мозг человека от поражений, и то, что запахи возвращаются, может означать, что этот «барьер» восстановился.

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Среди последствий перенесенной коронавирусной самые частые связаны с изменением артериального давления. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму», — сказал врач.

К этому, по мнению Болибока, приводит поражение сосудистой системы человека.



«Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов, — объяснил врач. — Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания».

Будут ли это долговременные или кратковременные последствия — сказать сложно, отметил врач. Он также подчеркнул, что пока невозможно предсказать, в какой орган пациента попадет коронавирус. «Пострадать может весь организм. И что с этим делать — пока не знает, наверное, никто», — заключил он.

Ранее биолог Анча Баранова объяснила, что потеря обоняния при коронавирусной инфекции может оказаться не безобидным симптомом, а свидетельствовать о нарушении «барьера», который защищает мозг человека от поражений, и то, что запахи возвращаются, может означать, что этот «барьер» восстановился.

Источник: lenta.ru