Раскрыли причину "акустической атаки" против дипломатов на Кубе в США

Гавана заявляла об отсутствии доказательств акустических воздействий на американских дипломатов в стране

Наиболее правдоподобной причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов и их семей в посольстве в Гаване, а также в генконсульстве в Гуанчжоу было направленное радиочастотное воздействие. Об этом говорится в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины США.

Подчеркивается, что сотрудники диппредставительств Соединенных Штатов на Кубе в 2016 году и в Китае в 2017 году стали жаловаться на необычные симптомы, среди которых высокое давление, головокружение, проблемы со слухом, зрением и когнитивными функциями.

"Комитет считает эти случаи весьма тревожными, отчасти из-за вероятной роли направленной импульсивной радиочастотной энергии как способа воздействия, но также из-за сильной боли и слабости, возникших у некоторых из пострадавших", — отметил один из авторов отчета Дэвид Релман.

Комитет, проводивший исследование, также назвал в качестве вероятных причин инцидентов химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.

В 2017 году госдепартамент США заявлял, что десятки сотрудников американского посольства в Кубе подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействий такого рода на американских дипломатов в стране. Китайская сторона также заявила, что не обладает информацией, подтверждающей подобное воздействие.

Источник: РИА Новости