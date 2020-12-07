07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Раскрыли причину "акустической атаки" против дипломатов на Кубе в США

12:15 07.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Комитет, проводивший исследование, также назвал в качестве вероятных причин инцидентов химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.

% name% title
Гавана заявляла об отсутствии доказательств акустических воздействий на американских дипломатов в стране

Наиболее правдоподобной причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов и их семей в посольстве в Гаване, а также в генконсульстве в Гуанчжоу было направленное радиочастотное воздействие. Об этом говорится в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины США.
Подчеркивается, что сотрудники диппредставительств Соединенных Штатов на Кубе в 2016 году и в Китае в 2017 году стали жаловаться на необычные симптомы, среди которых высокое давление, головокружение, проблемы со слухом, зрением и когнитивными функциями.
"Комитет считает эти случаи весьма тревожными, отчасти из-за вероятной роли направленной импульсивной радиочастотной энергии как способа воздействия, но также из-за сильной боли и слабости, возникших у некоторых из пострадавших", — отметил один из авторов отчета Дэвид Релман.

Комитет, проводивший исследование, также назвал в качестве вероятных причин инцидентов химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.

В 2017 году госдепартамент США заявлял, что десятки сотрудников американского посольства в Кубе подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействий такого рода на американских дипломатов в стране. Китайская сторона также заявила, что не обладает информацией, подтверждающей подобное воздействие.

Источник: РИА Новости

акустическая атака куба сша
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это возможно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Регина Тодоренко стала брюнеткой. Поклонники восхитились новым образом звезды
12:50 07-12-2020
Регина Тодоренко стала брюнеткой. Поклонники восхитились новым образом звезды
Заболел COVID-19 губернатор Амурской области Василий Орлов
12:46 07-12-2020
Заболел COVID-19 губернатор Амурской области Василий Орлов
БердскОтправится домой или останется под стражей подозреваемый в убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Бердска Алексей Панарин ?
12:46 07-12-2020
Отправится домой или останется под стражей подозреваемый в убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Бердска Алексей Панарин ?
Нашли приземлившуюся на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу ученые
12:45 07-12-2020
Нашли приземлившуюся на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу ученые
Топ-5: Названы самые пьющие и курящие регионы России. Входит ли Новосибирская область?
12:30 07-12-2020
Топ-5: Названы самые пьющие и курящие регионы России. Входит ли Новосибирская область?
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
12:29 07-12-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
3 напитка, которыми никогда нельзя запивать таблетку
12:20 07-12-2020
3 напитка, которыми никогда нельзя запивать таблетку
БердскНаписали открытое письмо чиновникам из-за транспортной реформы частные перевозчики Бердска. Бизнесмены назвали 8 причин "краха авантюры"
12:17 07-12-2020
Написали открытое письмо чиновникам из-за транспортной реформы частные перевозчики Бердска. Бизнесмены назвали 8 причин
Раскрыли причину "акустической атаки" против дипломатов на Кубе в США
12:15 07-12-2020
Раскрыли причину
Смог ли обыграть ЦСКА «Химки» в матче чемпионата России
12:06 07-12-2020
Смог ли обыграть ЦСКА «Химки» в матче чемпионата России