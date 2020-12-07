Написали открытое письмо чиновникам из-за транспортной реформы частные перевозчики Бердска. Бизнесмены назвали 8 причин "краха авантюры"

Частные перевозчики ошарашены новостью о транспортной реформе

Бердск находится на пороге реформы общественного транспорта, которая затронет всех пассажиров и перевозчиков.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", в городе появится государственная корпорация ВЭБ.РФ, которая занимается пассажирскими перевозками. Компания планирует реализовать в Бердске новый подход работы. Так, ВЭБ.РФ желает создать единого оператора пассажирских перевозок, который будет собирать всю прибыль. Ждать автобус придется 20 минут, а перевозчики превратятся в банкротов.

При все при этом, работа корпорации будет осуществляться при условии, что власти Бердска примут предложения Минтранса Новосибирской области. Стоимость годового контракта составит 900 млн рублей, а годовые доходы города определены суммой в 933 млн рублей.

Тем не менее транспортная реформа в Бердске – на стадии обсуждения.

Напомним, что 3 декабря заместитель министра Новосибирской области по транспорту и дорожному хозяйству Вячеслав Невежин после проведенного рейда по ловле безмасочников в общественном транспорте Бердска прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" наболевший вопрос о транспортной реформе.

- Это слухи. Обсуждается лишь оптимизация движения общественного транспорта в городе. Сейчас на остановке 6 маршруток, автобусы ездят полупустые. Я понимаю, что пассажирам удобен трехминутный интервал, но недопустимо нахождение на остановочной площадке одновременно пяти-шести единиц. Это и нарушение движения безопасности и увеличение нагрузки на улично-дорожную сеть. При этом половина транспортных средств везут одного-двух пассажиров. Это, соответственно, расходы предприятий, далеко не оптимальное использование ресурсов, в том числе и топлива. С водителями дефицит определенный есть. Поэтому мы сейчас прорабатываем маршрутную сеть Бердска. Ни о какой транспортной реформе пока речь не идет. Все сообщения в прессе — это прогрев ситуации, не имеющий под собой никаких оснований. Речь идет пока только об оптимизации. Мы просто смотрим цифры и анализируем. Речь не идет о вхождении сюда каких-то монополистов из Москвы. Мы заинтересованы в том, чтобы здесь работали местные перевозчики, поэтому те заявления, которые были сделаны, не имеют никаких оснований. Это не официальные чьи-то комментарии, третьих лиц, не имеющих отношения к транспорту Новосибирской области. Искусственно созданный ажиотаж. И в первую очередь, из того, что мы хотим взять из опыта европейской части России, так это удобный сквозной тариф с возможностью пересадки без оплаты. Это один момент. Второй момент — возможность оплаты всеми видами карт и так далее. В первую очередь, это пересадочный тариф между маршрутами, - сказал Вячеслав Невежин.

Открытое мнение Вячеслава Невежина поддержали далеко не все. Перевозчики Бердска даже написали ответное письмо замминистру транспорта по Новосибирской области, в котором упоминается, что бердчан все устраивает в работе общественного транспорта, а об удобстве пассажиров перевозчики заботились и до появления Невежина, который лукавит, якобы, о своей непричастности к транспортной реформе.

- Поверьте, в нашем городе много проблем, где понадобятся муниципальные деньги, а вот пассажирские перевозки к этим проблемам не относятся. ИП за свой счёт решают эти проблемы и помимо этого ещё платят налоги. Просто оставьте нас в покое и дайте нормально работать! Мы ни у кого ничего не просим! И если к нам есть претензии, замечания - озвучивайте их не «публичной поркой», как вы это сделали 2.11.2020, а при помощи делового разговора. Наши перевозчики люди понятливые, опытные и всегда правильно реагируют на замечания. Хотелось бы призвать вас к человечности, в заботе о людях, о которых вы, якобы, «печетесь». Как можно затевать какие-то реформы в разгар пандемия COVID-19, когда многие болеют, многие предприятия терпят убытки, перегружены больнице, не хватает лекарств, учащиеся и студенты получают образование на «удалёнке»? Весь мир находится в тревожном состоянии! А у нас «пир во время чумы». Транспортная реформа - реформа там, где более и менее по сравнению с другими видами деятельности всё устраивает жителей,- выразили свое мнение перевозчики (см. полный текст письма перевозчиков ниже).

Напомним, что подобные транспортные реформы уже прошли в Кемерове и Твери. В обоих городах опыт оказался неудачным. В Кемерове случился транспортный коллапс из-за того, что пришедший перевозчик поставил на линию почти в два раза меньше автобусов, чем требовалось.



Открытое письмо перевозчиков г. Бердска

Пассажирские перевозки в городе Бердске осуществляют: муниципальное автопредприятие, выполняющее социальный заказ и коммерческий транспорт, принадлежащий с ИП и ООО

Город Бердск сам по себе компактный, уютный, поэтому существующая маршрутная сеть удовлетворяет потребности различных слоев населения. Лидером потребительских предпочтений являются микроавтобусы, как наиболее популярный, часто используемый вид общественного транспорта. Люди пожилого возраста в большей степени предпочитают крупногабаритный традиционный общественный транспорт. Примечательно, что у различных категорий пассажиров есть право выбора видов средств передвижения. Какое ТС перед подойдет к остановке, на том и едут (ценится удобство и время движения).

Более 80 % пассажиров перевозятся частными перевозчиками. Работают ИП добросовестно, в тесном контакте с транспортным отделом администрации г. Бердска. В рабочем порядке отчитываются и согласовываются схемы, графики движения на маршрутах, разрешаются проблемные ситуации, которые иногда возникают в процессе работы. Отлажена взаимозаменяемость на случай поломки ТС. Интервалы движения, предусмотренные расписанием, в целом сохраняются, что не мало важно для удовлетворения потребностей жителей г.Бердска.

Господин В. Невежин ! Вы лукавите, говоря о вашей непричастности к транспортной реформе, говоря о своей заботе о жителях г. Бердска!

Оптимизация маршрутной сети г. Бердска была проведена в 2014-2015работнгиками СИБАДИ г. Омска .Они открыто вели эту работу.

Администрация города Бердска, транспортный отдел, депутаты и перевозчики. Все были осведомлены этой работой, вели обсуждения некоторых спорных вопросов, приходили к общему мнению. Это была творческая работа, а не «под ковровая». По поводу удобства пассажиров — это очень спорный вопрос. Любому нормальному человеку удобно сесть в автобус и ехать без пересадок до рабочего места и обратно. Или вы любите ездить с пересадками и стоять по 20 минут в ожидании транспорта? Извините, но об удобствах наших пассажиров мы заботимся и до вашего появления в нашем городе проблем не было. Конечно, проблемы были, но они быстро устранялись, это наша работа и забота.

По поводу рейда 03.12.2020, опять лукавите: 5-6 транспортных средств на остановке… Вы заскочили в первую, вторую маршрутку и стали высаживать пассажиров, а транспортные средства отправляли к специалистам ГИБДД в конец остановки для разбора. А тем временем строго по графику подъезжали другие маршрутки. Это вы допустили одновременно и скопление 5-6 маршруток (смотрите съемки). И вообще непонятно почему замминистра по транспорту НСО «шмонают» маршрутки. Это унизительно! Для рейдов создаётся комиссия компетентных людей и, если угодно с привлечением контролирующих органов правопорядка.

Теперь о безопасности пассажирских перевозок. Выпроводили досмотр на остановке «старый универмаг». Только слепому и некомпетентному человеку непонятно почему это остановка так перегружена. А разве зам министру по транспорту НСО неизвестно, что именно через эту остановку проходит свыше 100 маршруток межмуниципальных, организованных Минтрансом НСО? Это «оптимизация Минтранса» была проведена лет 15-12 тому назад. Были запущены межмуниципальные маршруты: 332 (бывший 222), 225, 331 (бывший 221), 510 и запущенны они были через самую главную, самую широкую улицу Ленина города

Бердска. Именно через эту остановку «старый универмаг» они все проходят. Ответьте честно кто создал коллапс на этой остановке?

Вы в последнее время приезжаете или регулярно нас проверяете, выявляете недостатки для обоснования проведения транспортной реформы или оптимизации маршрутов города Бердска, разницы нет. Решили сдать город так называемым, «реформаторам» и получить муниципальные деньги города.

Поверьте, в нашем городе много проблем, где понадобится муниципальные деньги! А вот пассажирские перевозки к этим проблемам не относятся. ИП за свой счёт решают эти проблемы и помимо этого ещё платят налоги. Просто оставьте нас в покое и дайте нормально работать! Мы ни у кого ничего не просим! И если к нам есть претензии, замечания озвучивайте их не «публичной поркой», как вы это сделали 2.11.2020, а при помощи делового разговора. Наши перевозчики люди понятливые, опытные и всегда правильно реагируют на замечания.

Хочется ещё напомнить о грубейшем вмешательстве Минтранса в перекраивание маршрутной сети города Бердска. Своим приказом Минтранса в июне 2014 года организовал новый маршрут на 80% дублирующий наш городской маршрут под номером 11 «микрорайон Северный - ЖД вокзал». Этот новый маршрут, организованный в угоду любимому перевозчику Минтранса города Новосибирска(думаем, что фамилию называть не стоит). Ровно три месяца проработали эти 8 маршруток и не выдержав минимальности дохода, ушли. Подумаешь выбили из колеи в перевозчиков м.-11 на 3 месяца? Что тут такого? Это же Минтранс! Вот по этим причинам к вам доверия нет!

Раз вы здесь появились, проявили неслыханные интерес и огромную любовь к жителям Бердска, значит жди беды. И всё ваше поведение указывает на серьезные основания для беспокойства. Если бы это было не так вы бы вели себя по-другому. Этот ажиотаж создали вы, господин В. Невежин. Мы взрослые люди, лукавство и «под ковровую игру» умеем отличить от деловых предложений. Хотелось бы призвать вас к человечности, в заботе о людях, о которых вы якобы «печетесь». Как можно затевать какие-то реформы в разгар пандемия covid-19, когда многие болеют, многие предприятия терпят убытки, перегружены больнице, не хватает лекарств, учащиеся и студенты получают образование на «удалёнке»? Весь мир находится в тревожном состоянии! А у нас «пир во время чумы». Транспортная реформа- реформа там, где более и менее по сравнению с другими видами деятельности всё устраивает жителей.

Просто видимо «нарисовалась» возможность «увезти» малыми затратами 1 млрд бюджетных денег?

Только может получиться крах этой «реформы» потому что:

1. В нашем маленьком городе нет таких улиц, по которым бы двигались большие низкопольные автобусы.

2. Остановки для таких автобусов не предназначены (это по поводу безопасности на дорогах города).

3. Протяженность маршрутов невелика, самый длинный маршрут 23 км.

4. Интервал 20 минут. Для Сибири это рискованно (только исключительно из-за заботы о наших жителях можно им сделать такой подарок).

5. Вахтовики не захотят работать за копейки. Поэтому неизбежно повышение цены проезда (это снова забота о жителях города.

6. Больше 200 семей останутся без источника доходов (водителей и ИП).

7. О пересадках: самый длинный маршрут – 17, от конечной МСЧ - 129 до конечной п. Боровой маршрутка идёт 27 минут. На М -11 20 минут и т.д.д Какой смысл в пересадках?

8. Экономическая выгода: первый миллиард, а затем, вкачивать финансы в эту перевозочную деятельность.

Может, уважаемая наша администрация, депутаты, жители города Бердска, Минтранс НСО стоит хорошо подумать прежде, чем создать наш город в чужие руки? Ведь это наши жители! Кто о них позаботятся?

Ведь не сдали же город – миллионник, Новосибирск! Это достойно уважения и восхищения. Призываем всех к разумному решению! «Транспортная реформа или оптимизация маршрутов города Бердска», это одна и та же авантюра, под разными определениями. При любом определении проигрывает наш город и его жители.