Как повлияло на всю страну банкротство «Холидея» в Новосибирске

Сложная ситуация у поставщиков, работавших с «Холидеем» возникла после того, как компанию признали банкротом.

Банкротство новосибирского «Холидея» стало прецедентом для всей страны

Уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Николай Мамулат заявил в комментарии РБК Новосибирск, что выработанная единая правовая позиция и сформированная на данный момент судебная практика по банкротству крупного регионального ритейлера «Холидей», несомненно, становится прецедентом для решения подобных дел по всей стране.

«Ситуация была непростая. Но совместная организация экспертных площадок, пресс-конференций, взаимодействие с юридическим сообществом позволили привлечь внимание к проблеме представителей всех уровней и ветвей власти», — сказал Мамулат.

Суть проблемы поставщиков «Холидея»

Сложная ситуация у поставщиков, работавших с «Холидеем» возникла после того, как компанию признали банкротом. Конкурсный управляющий Сергей Капустников частично погасил долги.

Потом пришел новый управляющий Трофим Кузнецов, который стал оспаривать последние выплаты «Холидея». Если это удастся, ответчики — кредиторы и поставщики ритейлера — должны будут вернуть в конкурсную массу деньги, уплаченные им за уже отгруженную продукцию. Для многих поставщиков это может привести к разорению.

Закон позволяет оспорить оплаты поставщикам, которые прошли за месяц до признания предприятия банкротом. Предполагается, что они получили деньги в обход других пострадавших кредиторов. Поэтому их нужно вернуть в конкурсную массу.

Суммы требований к поставщикам составляли до 65 млн руб. Всего с поставщиков пытались взыскать порядка 6 млрд руб.

Как сообщала заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко, заложниками банкротства «Холидея» стали порядка 200 предприятий.

Николай Мамулат, бизнес-омбудсмен в Новосибирской области:

— После того, как проблема поставщиков «Холидея», стала общеизвестной, бизнес-сообществом и бизнес-омбудсменами были инициированы обращения в прокуратуру и другие органы власти, а СМИ активно освещали данную тему. Вся эта общая работа позволила сделать так, что суды начали прислушиваться.

Закон о банкротстве не позволяет поставщикам выполнить некоторые установки закона, которые являются основополагающими. Есть три пункта закона, которые судами изначально трактовались по-другому.

Во-первых, в законе сказано, что поставщик должен быть осведомлен о том, что «Холидей» будет банкротиться. Но мы говорим, как предприниматель сможет знать о предполагаемом банкротстве контрагента? Он получается, должен каждый день заходить на сайт Арбитражного суда и смотреть информацию обо всех организациях, куда он поставляет товар, а таких компаний может быть десятки. Это выполнить нереально.

Второе, мы доказали, что все предприниматели, которые были поставщиками продукции, занимались обычной хозяйственной деятельностью. Они постоянно поставляли свои товары в магазины сети «Холидей» и при расчете с ними не было никаких предпочтений.

В-третьих, в законе прописано, что если сделка имеет цену менее 1% от активов банкротящегося предприятия, то она может быть признана, как обычная хозяйственная деятельность. Однако конкурсный управляющий «Холидея» трактовал это понятие так, что все сделки, которые осуществлялись «Холидеем» нужно суммировать. И от этой суммы уже считать процент. Вопрос: почему сделки должны суммироваться с другими несвязанными между собой предприятиями?

Ну и последнее, нельзя предпринимателей, занимающихся обычными поставками товаров, считать кредиторами. Кредиторы в большинстве своем — это банки, которые продают деньги за проценты, а не помидоры или молоко.

Также в целях недопущения подобных ситуаций, связанных с неоднозначностью правового регулирования, разработаны предложения по внесению изменений в федеральный закон о банкротстве, которые были поддержаны региональным парламентом, деловым и юридическим сообществами. Сейчас вопрос рассматривается на федеральном уровне.

Источник: nsk.rbc.ru